El Principado tumba el proyecto de la cantera El Imperio en San Tirso de Abres por su impacto ambiental y el riesgo para el pueblo de Naraido

El Principado de Asturias ha vuelto a tumbar la petición de la empresa Explotaciones del Eo para abrir la cantera El Imperio en la localidad de Naraido, en San Tirso de Abres. Si bien el documento tramitado en la actualidad difiere en cuanto a tamaño y ubicación con respecto al denegado en 2018, la Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias ha formulado una nueva declaración de impacto ambiental desfavorable. En esencia, se rechaza "por sus efectos significativos negativos sobre el paisaje, la hidrogeología, los servicios de abastecimiento de aguas a la población y, directamente, sobre la población por riesgo de accidentes".

La explotación contó desde el primer momento con la oposición vecinal por su excesiva proximidad al núcleo rural, así como al arroyo Naraido, afluente del Eo. "En el proyecto de dicha cantera no se tenía en cuenta la proximidad de las viviendas situadas a menos de 200 metros de la explotación. Una omisión particularmente dañina, sobre todo para los residentes que deberán sufrir las consecuencias. Los ruidos, las sacudidas del suelo, el exceso de polvo respirable, los movimientos de tierra y, en fin, el impacto medioambiental", señala la Coordinadora Ecoloxista d'Asturies, que se apoyó desde el inicio a los vecinos y que ahora se alegra de esta segunda denegación.

El proyecto de explotación denominado "Reducción área de afección I. E. El Imperio" inició su tramitación en 2022 planteando el trabajo en la parcela 288 del polígono 3, con una superficie 29.405 metros cuadrados. Según el documento, "el suelo tiene la calificación de no urbanizable de interés forestal y el límite de parcela está situado a unos 250 metros del núcleo rural de Naraido". La empresa Explotaciones del Eo plantea la explotación de un yacimiento de filitas mediante una explotación a cielo abierto.

Explotación de filitas

El planteamiento de la empresa era explotar la franja de filitas abriendo un hueco en trinchera que alcanzaría una extensión de 6.267 metros cuadrados. Además, planteaban construir una escombrera para el estéril, además de dos balsas de lodos. Inicialmente se planteaba una vida útil de cinco años para la explotación, si bien "no se descarta el avance de la cantera hacia el Oeste". El promotor consideraba que no había afección a zonas sensibles de espacios naturales protegidos, pues se iba a actuar en una parcela plantada de pitos y eucaliptos y precisaba que el tipo de suelo es compatible con la actividad.

Sin embargo, el Servicio de Evaluación y Autorizaciones Ambientales puso pegas desde el principio al documento y solicitó repetir el estudio de impacto ambiental. El Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA) publicó este miércoles el análisis que este servicio hace del expediente minero, señalando que es escasa la información técnica y ambiental aportada por la empresa promotora. También se hace hincapié a la proximidad de la cantera a los manantiales del pueblo, así como a las viviendas.

"El proyecto de explotación está situado sobre el pueblo de Naraido y no es descartable la afección a las viviendas y propiedades de Naraido por coladas o desprendimientos de los materiales de las escombreras", Señala el Servicio de Evaluación en su informe, donde alerta del impacto visual que la cantera tendría sobre los principales núcleos del concejo.