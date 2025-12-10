Así será la nueva pista de la escuela de Abres: a ras del colegio, con gradas y cubierta para acoger todo tipo de eventos

El Colegio Rural Agrupado (CRA) Ría del Eo espera con emoción la esperada obra en su escuela de Abres. Consiste en la demolición de la actual pista deportiva para construir una nueva que quede al mismo nivel que el centro educativo y que además estará cubierta, lo que será útil no solo para los alumnos, sino también para este pueblo de Vegadeo.

Los trabajos comenzaron esta semana y corren a cargo de la empresa Seijo Veiguela. La primera fase consiste "en rebajar el terreno hasta la altura del edificio" para, a continuación, "rematar el suelo con hormigón pulido y colocar gradas de hormigón". En una segunda fase se cubrirá la estructura.

Vista general del colegio y la pista en la que se aprecia el camino temporal para acceder al centro. / R. T. C.

"Una actuación muy necesaria que permitirá que nuestro alumnado disponga de un espacio donde jugar en días de lluvia y mal tiempo, además de acoger múltiples actividades en el futuro", señala el centro, que agradece el compromiso de Educación y del Ayuntamiento de Vegadeo.

El CRA Ría del Eo también da las gracias a la familia de uno de los alumnos de Abres, pues ha cedido temporalmente el terreno colindante al centro para hacer un acceso seguro a la escuela durante la duración de estas obras tan esperadas.