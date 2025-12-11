Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Aparatoso incendio en Navelgas: el fuego calcinó dos vehículos y dañó un tercero en un aparcamiento

La Guardia Civil alertó del suceso, en el que trabajan bomberos de los parques tinetense y del vecino concejo de Valdés

VÍDEO: Un incendio en Navelgas deja a tres vehículos en llamas

T. Cascudo

Navelgas (Tineo)

El área de autocaravanas de Navelgas, en Tineo, registró esta tarde un aparatoso incendio que afectó gravemente a tres turismos aparcados en este estacionamiento a las afueras de la localidad: dos quedaron totalmente calcinados y un tercero resultó parcialmente dañado.

La Guardia Civil alertó al 112 a las 16:39 horas y se movilizaron efectivos de Bomberos de Asturias de los parques de Tineo y Valdés. Los bomberos dieron por controlado el fuego en torno a las 17:30 horas y, a continuación, se centraron en sanear la estructura tipo tendejón bajo la que estaban estacionados los coches y que resultó afectada por las llamas.

Se desconoce el origen del fuego, si bien algunos vecinos apuntan a la posibilidad de que uno de los vehículos se incendiara de manera fortuita afectando a los coches contiguos.

Estado de los dos vehículos más afectados.

Estado de los dos vehículos más afectados. / Jorge Fernández

