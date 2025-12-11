Casa Lula (Tineo) celebra su segundo centenario del año: el cumpleaños de Manuel Menéndez, el hijo de los fundadores del reconocido establecimiento

El reconocido restaurante tinentense Casa Lula, en El Crucero, celebraba a principios de año sus cien años abierto y ahora finaliza 2025 con otro centenario aún más importante, el del abuelo de la casa, Manuel Menéndez, al que todos llaman “Manolín”. Este martes 9 de diciembre cumplió sus cien años y lo hizo festejando la vida con toda su familia y amigos, en una celebración que se alargó todo el día en el negocio familiar que, precisamente, arrancaron sus padres tras casarse en diciembre de 1924.

Siempre con una sonrisa, se mostraba encantado del día de cumpleaños que había pasado y del cariño que la gente le había demostrado con multitud de felicitaciones. “Hasta me felicitó el presidente Adrián Barbón esta mañana (por el miércoles)”, compartía con emoción. Al cumpleañero y a su familia les sorprendió recibir la llamada de teléfono del presidente y agradeció mucho el gesto. Cuentan que Barbón debió conocer la fecha del cumpleaños cuando estuvo recientemente en el restaurante compartiendo una comida con miembros del PSOE de Tineo. También recibió la tradicional visita de la alcaldesa, Montse Fernández, y la edil Karina Peláez, que le entregaron una placa conmemorativa del Ayuntamiento de Tineo.

El secreto de su longevidad

Manuel Menéndez confiesa que le hacía ilusión poder celebrar el siglo de vida y más aún poder hacerlo con la salud y autonomía de la que aún disfruta, aunque asegura que no tiene miedo a morir, para acto seguido añadir que “tampoco tengo prisa”, sonríe. De hecho, ahora se marca el objetivo de llegar a los 120 años.

Manuel Menéndez con unos globos que recuerdan sus 100 años detrás. / D. Álvarez

Lo que más valoran tanto él como su familia es la calidad de vida con la que ha llegado a cumplir sus cien años, puesto que es totalmente autónomo en su día a día. Su secreto de longevidad dice que es “trabajar mucho, comer poco y un vermú al mediodía y algún cubalibre por la tarde”.

De hecho, en su rutina diaria no perdona sus dos visitas a otro establecimiento hostelero del pueblo, El Nogal Negro, para tomarse primero el vermú y a la tarde su copa. “Allí hay supermercado y pasa mucha gente, me encuentro con muchas amistades”, reconoce.

El primer nacido en la localidad tinetense

Su nacimiento fue un hito en El Crucero, al ser el primer niño nacido en el pueblo. Por aquel entonces había cuatro casas en el pueblo y todos habían llegado a instalarse de otros pueblos. Se crio en la taberna y muy vinculado a los trabajos del campo, ya que durante mucho tiempo en la casa se complementó la actividad hostelera con la labranza.

Su pasión por el campo le hizo mantener esa dinámica y durante años tener ganadería e incluso dedicarse al trato, sobre todo de potros, sin descuidar el negocio familiar que regentó junto a su mujer Adina González, fallecida en 2016. Un año que reconoce que fue duro para él al perder a su compañera de vida tras 63 años juntos.

Orgulloso de su familia

Especial orgullo desprende cuando habla de sus dos nietos Álvaro y Blanca Menéndez. Con Álvaro tiene la suerte de compartir aficiones: ganadería y caza. “Lo llevé antes de los cuatro años de caza conmigo”, rememora. Una actividad que echa de menos ya que dejó de practicarla con 97 años, cuando dejó de renovar el carné de conducir. Ahora disfruta viendo como la ganadería vuelve a Casa Lula de mano de su nieto, después de que se perdiera durante unos años.

También disfruta viendo como Blanca le da continuidad al negocio familiar, del que ha cogido las riendas con el apoyo de sus padres, Álvaro Menéndez y Mayte Álvarez. “Me gusta ver funcionando aún el restaurante, en pocas familias se ve que un negocio supere los cien años dentro de la misma familia”, presume.