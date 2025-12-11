De La Odisea a Don Quijote: Fraternidad reescribe en Tapia los grandes clásicos para recibir 2026

"Este calendario es un homenaje a los libros que nos acompañan, nos transforman y nos hacen libres. Desde Alicia en el País de las Maravillas hasta Don Quijote de la Mancha, desde La Odisea hasta Cuento de Navidad, las personas con discapacidad intelectual que forman parte de Fraternidad se convierten, este año, en protagonistas de las historias que han inspirado a generaciones enteras". Son palabras de la gerente de la asociación Fraternidad, de Tapia, Mayca González Collado, para explicar una de sus iniciativas más especiales y queridas, su calendario anual, que sirve para dar visibilidad a las personas con discapacidad y al incansable trabajo de esta entidad tapiega que gestiona el Centro de Apoyo a la Integración (CAI) Villamil y la residencia de la villa.

Recuerda González Collado que Saint-Exúpery escribió en su aclamada obra, El Principito, que "lo esencial es invisible a los ojos" y esa, añade, "es una valiosa lección que las personas con discapacidad intelectual nos recuerdan en cada momento". Precisamente El Principito es uno de los doce libros recreados por los usuarios de Fraternidad, en concreto, por Visitación López que se transforma en este inocente personaje y posa sonriente sobre la luna.

De Sofía Pérez a Sandalio Vázquez

En enero 2026 la protagonista es Alicia en el País de las Maravillas, reencarnada en la tapiega Sofía Pérez y diciembre está protagonizado por el entrañable "Cuento de Navidad" de Charles Dickens, ilustrado en este caso con una bella foto de Sandalio Vázquez. Hay también un guiño a Asturias con Desiré Prieto convertida en La Regenta de Clarín. Ella es la protagonista de septiembre y sustituye en carne y hueso a la estatua de la plaza de la catedral de Oviedo.

El fotógrafo tapiego Jaime F. Pola vuelve a ser el autor de las imágenes, un trabajo altruista que desempeña desde 2009. Hace tres años dieron un giro al concepto del calendario y decidieron dedicarlo a las artes. En 2024, los usuarios de Fraternidad recrearon películas de la historia del cine, mientras que 2025 estuvo dedicado a dar nueva vida a cuadros famosos. En 2026 tomarán el relevo los libros. "A priori me parecía más difícil, pero, al final, el resultado es tan bueno como otros años", señala Pola, que deja claro que la idea y el trabajo de caracterización corrió a cargo del personal de Fraternidad.

Espontaneidad y complicidad

"Detrás de cada foto hay mucha preparación, pero es verdad que el momento de captar la imagen, la ejecución es muy espontánea", señala Pola, que también da cuenta de la relación de complicidad y confianza que le une a los usuarios, lo que facilita el trabajo. Antes se hacían fotos de los usuarios con diferentes colectivos del concejo, con lo que había que desplazarse para la toma de cada foto. Ahora todas las imágenes se hacen en estudio y la mayor carga de trabajo es la labor de postproducción. "En esta edición, muchos de los fondos se generaron con Inteligencia Artificial, que no deja de ser una herramienta más", añade Pola.

El fotógrafo, que durante varios años presidió Fraternidad, deja claro que la función del calendario es difundir la labor de la entidad y que las personas con discapacidad "estén presentes en las casas y los negocios". Se logra con creces, pues el calendario tiene muy buena acogida y la gente pregunta por él en cuanto se acerca el final de año. "Es una tradición más de la Navidad", añade Pola.

Balance del 2025

En el texto que acompaña al calendario, ya a la venta, la gerente de Fraternidad hace balance de un 2025 cargado de noticias buenas, como los galardones recibidos y malas, como la pérdida de Inés Fernández, impulsora del colectivo. Repasa además la importancia que tienen los libros en la entidad y subraya que leer no solo "abre puertas a la imaginación; también abre caminos hacia la inclusión, el conocimiento y la empatía".

Y añade: "Al igual que los libros, las personas también necesitan ser comprendidas, acompañadas y valoradas en su singularidad". Y ese, concluye, "es el hilo conductor de todo nuestro trabajo: apoyar a cada persona con discapacidad intelectual para que viva una vida elegida, plena y con sentido". Desea Mayca G. Collado que 2026 sea un año "para seguir escribiendo historias llenas de inclusión, de posibilidades y de vida compartida". Que así sea.