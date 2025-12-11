Asturias busca jóvenes que se hagan pescadores y esta es su fórmula: "El trabajo ya no es como contaban nuestros abuelos"

Las jornadas "Nuestra mar, tu futuro", organizadas por la Red Asturiana de Desarrollo Rural (Reader) en colaboración con la Dirección General de Pesca y la Federación de Cofradías de Pescadores para que los jóvenes vinculen sector pesquero y opción de trabajo, arrancaron este jueves en Luarca y visitarán Cudillero, Lastres y Luanco los días 16,17 y 18 de este mes.

Enmarcadas en el vigésimo quinto aniversario del Reader, estas actividades tienen como objetivo acercar al alumnado de Secundaria la realidad del sector pesquero asturiano y, sobre todo, "desterrar los mitos" que aún lo rodean, mostrando que hoy la pesca ofrece "comodidad, modernización y posibilidades reales de conciliación".

Representantes institucionales durante la presentación de la campaña. / Ana M. Serrano

En el acto de presentación participó el patrón mayor de la cofradía de Luarca, Manuel Jesús Iglesias, quien recordó con claridad la evolución vivida en las últimas décadas. "Hace cuarenta años había 40 barcos en Luarca; hoy quedan 17, pero lo que sí seguimos necesitando es gente con ganas de trabajar y de incorporarse al sector. Para ser marinero solo hay que tener ganas y unirse a un oficio que ofrece un trabajo al aire libre y en contacto con la naturaleza", dijo.

Más mano de obra

Iglesias aseguró que se necesita mano de obra, razón por que se deduce que hay trabajo en el sector en Asturias, e insistió en que la imagen que aún circula sobre la dureza extrema del trabajo en la mar pertenece al pasado. "Hoy en día el trabajo no es como contaban nuestros abuelos. No son jornadas de 12 horas", indicó.

Además, los barcos van equipados con maquinaria avanzada para levantar el aparejo, "casi no tienes que tocar nada con las manos". "Ya no es como antes, cuando estabas siempre mojado. Ahora las embarcaciones cuentan con duchas a bordo, camarotes... y manejamos información meteorológica precisa de cada zona", explicó.

Un momento de la presentación, en la cofradía de pescadores de Luarca. / Ana M. Serrano

Las jornadas, dirigidas a alumnos de Secundaria que cursas sus estudios en villas marineras son, a juicio de Iglesias, acertadas y necesarias. "Aprovecho para agradecerlas, porque ayudan a acercar a los jóvenes al sector. Desde la cofradía era algo que llevábamos tiempo demandando: hacer más atractiva la incorporación de jóvenes a la pesca".

La rentabilidad, asegurada

A la cita acudió el director general de Pesca, Francisco González, quien coincidió con el patrón mayor luarqués en destacar la modernización de la flota, lo que, a su juicio, revierte en la calidad del trabajo. "Desconocen la vocación porque desconocen el sector", subrayó González.

El director general de Pesca habló de las bondades del sector asturiano, donde la flota en mayoritariamente de bajura, "lo que implica que permite la conciliación familiar, no se trabaja los fines de semana y cada vez tenemos mejores posibilidades de pesca si hablamos de especies como la merluza". En este sentido, "la rentabilidad está asegurada; hay certidumbre empresarial".

El barco del siglo XXI

González indicó que "queda mucho" para llegar al barco del siglo XXI, pero avanzó su visión. "Dentro de una década no habrá olores ni ruidos, las embarcaciones estarán totalmente mecanizadas. El director general apuntó que falta relevo generacional, si bien fue optimista: al año, en Asturias, se suben al barco por primera vez, gracias en parte a las ayudas al sector (una de ellas financia el 45% del barco) "cuatro o cinco jóvenes".

Durante la primera jornada de esta apuesta por el sector se presentó el video "Nuestra mar, tu futuro: la pesca en Asturias, una profesión con futuro" que ofrece testimonios de personas jóvenes que trabajan en el sector.

La presentación reunió al alcalde de Valdés, Óscar Pérez, el director de la oficina de Caja Rural en Luarca, Jesús García, el técnico de la consejería Enrique Plaza, la secretaria de la Cofradía de Pescadores de Luarca, Elvira García, el gerente del grupo de desarrollo rural Valle del Ese-Entrecabos, Eloy Rodríguez y el gerente del Reader, Juan Lázaro.