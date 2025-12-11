Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Ruedas de carro, madera y despertadores: el árbol único que se puede ver en el Etnográfico de Grandas de Salime

El artista Rubén Prieto, afincado en el concejo grandalés, es el autor de esta instalación navideña

El árbol de Navidad que preside el museo.

El árbol de Navidad que preside el museo.

T. Cascudo

Grandas de Salime

El artista Rubén Prieto, afincado en Grandas de Salime, firma el singular árbol navideño que este año preside el Museo Etnográfico de Grandas de Salime "Pepe el Ferreiro". Prieto ha creado una instalación artística para el equipamiento cultural reinterpretando los clásicos árboles con ayuda de materiales de lo más variado: desde ruedas de carro y restos de maderas a una colección de despertadores del propio creador. Esta pieza "única" se puede contemplar junto al molino del Museo.

El Etnográfico grandalés tiene novedades para este fin de semana. En concreto, el sábado, se organiza la jornada "Tejiendo redes" para "celebrar el Día del Migrante y reflexionar sobre los procesos migratorios de toda índole, que han sido y son un factor sustancial en la construcción de la identidad, la memoria y la cultura de las sociedades tradicionales rurales".

Jornada sobre migrantes

La jornada comenzará a las 12:00 horas con la presentación del Museo de la Migración de la Rede Museística Provincial de Lugo. A continuación habrá una visita comentada por la artista Evelin Ruiz a su exposición fotográfica 113+. Esta muestra, que se puede visitar en el museo hasta el 28 de febrero, está formada por "una serie de retratos artísticos, superponiendo sobre el rostro de los participantes una imagen referencial proporcionada por ellos mismos".

Lleva el título de 113 porque es el número de nacionalidades que se identificaron en el padrón de Lugo de 2019 y la muestra "pone rostro a quienes muchas veces permanecen invisibilizados", además de valorar "todo lo que las personas migrantes aportan a la sociedad que las acoge".

En la jornada del sábado participará el director general de Patrimonio Cultural, Pablo León, la gerente de la Rede Museística Provincial de Lugo y coordinadora de la muestra, Encarna Lago, y la presidenta de la Asociación Rioplatenses de Lugo, Ana Bereciartua.

