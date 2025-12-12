Cuarenta años de una idea "valiente" que transformó la comarca Oscos-Eo: "Era el último tren"

Una idea valiente, arriesgada y consensuada con el territorio que resultó un éxito. Así se habló este viernes en Vegadeo del Programa de Desarrollo Integral Oscos-Eo, un proyecto que se puso en marcha en 1985 y que transformó la comarca más occidental de Asturias. Este 2025 se cumplen cuarenta años de la iniciativa y treinta de la puesta en marcha, una década después, del Ceder Oscos-Eo.

En las butacas del auditorio Félix Menéndez se sentaron los 'padres' de aquella feliz idea. Todos recibieron como obsequio una manzana y una navaja de Taramundi y hablaron sobre un atril decorado por helechos y hortensias, toda una declaración de intenciones de un territorio que celebra orgulloso haber llegado a buen puerto. "Aquel programa era el último tren que podíamos coger, una oportunidad que nos dieron los gobiernos de Asturias y España. Hubo mucho valor y lo importante fue el respaldo de la sociedad civil, los vecinos se volcaron", recordó la exalcaldesa de Vegadeo, Servanda García, al inicio del acto y antes de tomar asiento junto al histórico regidor taramundés, Eduardo Lastra "Lalo".

Foto de familia de los homenajeados. / R. T. C.

Esfuerzo compartido

Ejerció de maestra de ceremonias la gerente del Ceder, Ana Rosa Fernández, quien dijo que este doble aniversario "no solo habla de cifras, sino de personas, de esfuerzo compartido y "de una enorme ilusión por cuidar este territorio que tanto queremos". El alcalde de Vegadeo, César Álvarez, intervino como anfitrión y señaló que aun siendo entonces un niño, recuerda el movimiento que generó aquel plan de desarrollo. Le siguió en el atril el presidente del ceder, el alcalde de Taramundi, César Villabrille, que subrayó la importancia de todas y cada una de las personas que colaboraron en aquella idea.

Villabrille, que defendió el equipo "maravilloso", que integra el ceder Oscos-Eo, señaló como logros la consolidación del tejido empresarial local, la puesta en valor del patrimonio natural y cultural hasta convertirse en una comarca referente en turismo sostenible, el fortalecimiento de los servicios y los equipamientos comunitarios y el impulso de proyectos innovadores. "Celebramos lo que fuimos, lo que somos y queremos seguir siendo: una comarca unida, activa y orgullosa de su identidad", concluyó el primer edil de Taramundi.

Jesús Arango posa con la placa de conmemoración de los 40 años. / T. Cascudo

La clave, el consenso

El consejero de Medio Rural, Marcelino Marcos, señaló que hay que celebrar con "orgullo" la efeméride, pues aquel plan de Oscos-Eo fue "una apuesta colectiva por un modelo de desarrollo que pone en el centro al territorio y a las personas". A su juicio, la clave del éxito del plan de Oscos-Eo fue que no se hizo de arriba a abajo, sino al revés, "con estrategias acordadas entre la Administración y la sociedad civil".

Su predecesor en el cargo, el entonces consejero de Pesca y Agricultura, Jesús Arango, recordó los 22.000 millones de las antiguas pesetas que se movilizaron para llevar adelante el plan y recordó la imagen de zona "aislada y atrasada" que proyectaba el territorio. Y era real. Apuntó que 189 pueblos no tenían luz en aquella década de 1980 y habló de la escasez de servicios sanitarios o el déficit de comunicaciones de todo tipo. Se hizo un diagnóstico de la situación y se actuó. "La experiencia no volvió a repetirse en ninguna otra comarca y desapareció de las agendas políticas regionales", lamentó Arango, que concluyó con un recuerdo muy especial para el primer gerente del ceder, el fallecido Pedro Rocha.

Asistentes al acto. / T. Cascudo

"Fue una pelea dura"

El director general de Turismo en aquel momento era Tomás Flores que recordó las dudas que generó la idea de convertir Taramundi en destino de turismo rural convirtiendo la antigua rectoral en el primer hotel rural de España. "Era difícil hablar de turismo en una Asturias absolutamente castigada. Parecía que el turismo iba contra la industria", señaló sobre una idea que buscaba "abrir las puertas de una región bellísima".

"Fue una pelea dura", añadió Flores, que señaló la urgencia de estudiar en profundidad la experiencia de Oscos-Eo para entender cómo conducir el turismo hacia el futuro. Ofreció su trabajo altruista para que 2026 sea el año de debatir el futuro turístico de la región: "Hay que pisar territorio, escuchar y reconducir hacia lo auténtico". Pedro de Silva, el presidente bajo cuyo paraguas se orquestó el primer plan Oscos-Eo, no pudo acudir al acto pero envió un mensaje en formato vídeo recordando que el plan nació "de una voluntad de hacer" que encontró un gran respaldo en el territorio: "De esa energía viene todo y que permanezca será la clave de que todo perdure".

El acto incluyó un coloquio, la proyección de un vídeo conmemorativo y la música del grupo A Tropical Eonaviega. El cierre lo puso un pincheo con productos de la Reserva de la Biosfera Río Eo, Oscos y Tierras de Burón.