La historia, etnología y las vivencias de El Pedregal se recogen en un libro escrito por el tinetense Joseph Millariega: “Recoge parte de nuestro pasado como pueblo para que no olvidemos”
El extenso relato, dividido en dos volúmenes y acompañado por 555 fotografías, se presenta este viernes en el Palacio de Merás a las 20.00 horas
El pueblo tinetense de El Pedregal será este viernes protagonista en Tineo. A las 20.00 horas, en el Palacio de Merás, se celebrará la presentación del último libro de Joseph Millariega dedicado a esta localidad, dividido en dos volúmenes: "El Pedregal: Historia, vidas y recuerdos" (Bubok) y "Érase una vez El Pedregal" (Amazon). En ellos, el autor, también tinetense, recorre la historia y etnografía de la localidad desde el periodo bajomedieval hasta la época actual.
Los actuales vecinos de la localidad son los protagonistas, ya que además de la documentación histórica, se reflejan sus historias personales, con las que se puede conocer el modo de vida del pueblo durante una de las épocas de su mayor esplendor, en la segunda mitad del siglo XX.
“El libro quedó muy bien, recoge las historias del pueblo y contó con mucha participación de los vecinos, que salen contando sus vivencias”, cuenta Jacinto García, alcalde de barrio de la localidad y presidente de la asociación San Bartolomé, que además fue el encargado de acompañar al autor por su recorrido por el pueblo para poder recabar información de todos los vecinos.
La idea de que Millariega escribiese un libro de El Pedregal surgió de la vecina Ana Isabel Fernández, que se lo propuso y él aceptó. Ahí empezaron dos años de trabajo de documentación que se plasmaría en dos volúmenes con un total de 41 capítulos en los que se abordan los aspectos históricos, arqueológicos, antropológicos y etnológicos de la parroquia. Además, se incluyen 555 fotografías.
“Todo el pueblo colaboró de manera encomiable para que el proyecto llegara a buen fin, representando un loable ejemplo de sociedad bien avenida y que tiene una especial sensibilidad por la preservación de su cultura y tradiciones”, destaca el autor.
La vecina, Mari Paz González, profesora jubilada de la localidad que se encargó de ayudar con la corrección del libro, escribió sobre la obra que recoge “parte de nuestro pasado como pueblo para que no olvidemos que el presente se construye sobre los cimientos del pasado, de nuestra historia personal y como comunidad” y agradeció al autor que con su trabajo el pueblo se queda con “un libro para el recuerdo y disfrute de los vecinos”.
Algo en lo que también incide Jacinto García, que reconoce que han obtenido “una obra con la historia de cada casa, del pueblo, de los elementos etnográficos e históricos que tenemos… Estamos muy contentos con el resultado”.
Durante la presentación del libro, los vecinos de El Pedregal agradecerán públicamente el trabajo altruista de Joseph Millariega y después todos disfrutarán de la tradicional cena de Navidad que celebran cada año, que será en el propio Palacio de Merás, contando con la participación más alta de las últimas ediciones, con más de un centenar de personas.
