Así es la nueva urbanización que se proyecta en la villa de Castropol: 84 viviendas con vistas a la ría del Eo

El plan para construir una urbanización de 84 viviendas en la zona de expansión de la villa de Castropol avanza a buen ritmo. El proyecto, el mayor planteado en la actualidad para el municipio, acaba de salir a exposición pública dentro del procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental Simplificada.

El promotor es la firma El Tesón de Castropol S. L., que plantea la urbanización del denominado "Subsector SUR.R-C1 A" del Plan General de Ordenación Urbana del concejo, aprobado en 2003. Ya en 2023 el Principado dio luz verde ambiental al plan parcial y consideró que la propuesta elegida "no tiene efectos significativos sobre el medio ambiente" por eso se permitió la evaluación simplificada que ahora se tramita.

Recreación de la urbanización. / R. T. C.

98 plazas de aparcamiento

El Tesón de Castropol planteó cuatro alternativas constructivas y se inclina por el desarrollo de la cuarta, que incluye 84 viviendas y 98 plazas de aparcamiento. Cabe precisar que el proyecto incluye 52 viviendas en la tipología de vivienda colectiva, es decir bloques de pisos, y el resto serán viviendas unifamiliares adosadas, aisladas y pareadas. Precisamente estas últimas se ubican en la ladera este, la de más impacto ambiental sobre la ría del Eo, mientras que los bloques se ubicarán en la zona más próxima a la N-640.

La urbanización de esta área de crecimiento de la villa de Castropol debe adaptarse a los condicionantes que fija el hecho de su proximidad a la ría del Eo, que forma parte como todo el concejo castropolense de la Reserva de la Biosfera Río Eo, Oscos y Terras de Burón, pero también al hecho de que la villa de Castropol es Bien de Interés Cultural (BIC).

Infografía para recrear otra de las vistas de la urbanización. / R. T. C.

Sin impactos severos

Los promotores concluyen en la memoria del proyecto que esta urbanización "no implicará en ninguna de sus fases impactos de carácter severo o crítico; habiendo sido caracterizadas la mayor parte de las afecciones como compatibles; excepto aquellas producidas sobre el suelo, debido a que la urbanización de los terrenos impedirá que el medio recupere por sí mismo las condiciones iniciales". Concluyen los promotores que la urbanización del subsector implica un impacto global compatible por lo que esperan lograr el visto bueno definitivo.

El citado subsector cuenta con trece parcelas catastrales con una superficie de 56.875,81 metros cuadrados. El 77% de este suelo es propiedad de El Tesón y de la empresa castropolense Trío Procesos Constructivos.

Infografía que recrea una vista área de la promoción. / R. T. C.

A esta promoción en tramitación hay que sumar la que se está desarrollando detrás de la casa de cultura y cuyas obras marchan a buen ritmo. En este caso, dispondrá de treinta y cuatro viviendas disponibles. El alcalde de Castropol, Francisco Javier Vinjoy, ha manifestado en varias ocasiones la necesidad de vivienda en la villa, razón por la que también trabajan para lograr que se construya vivienda protegida en la localidad.