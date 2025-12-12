Una oleada de robos en la zona de Villademar (Cudillero) pone en alerta a los vecinos: "Estamos muy preocupados"

Los vecinos de Villademar, en Cudillero, están "muy preocupados". Lo confiesa uno de ellos, quien prefiere mantener el anonimato. ¿El motivo? Lo que podría ser un grupo de ladrones, que fuerzan las cerraduras y entran en las viviendas en busca de un botín: dinero en metálico y joyas. "No sabemos en cuántas viviendas entraron, pero en varias", explica una vecina del pueblo que no está afectada.

Estos robos inquietan a este pequeño pueblo cercano a la capital de Cudillero. "Nunca habíamos vivido algo así. Aquí todos nos conocemos, y ahora muchos tienen miedo de dejar la casa sola", comenta otra vecina que prefiere mantener el anonimato.

La asociación de vecinos incluso ha hecho una advertencia casa por casa: ante cualquier "movimiento extraño", se aconseja advertir el resto del vecindario. Mientras, continúa la investigación para identificar a los responsables.