Tres atrapados en Tineo tras caer su coche al río después de una colisión: gran despliegue de emergencias para rescatarlos

El grave siniestro se ha producido en el corredor del Narcea

El helicóptero del 112 Asturias, en una imagen de archivo

El helicóptero del 112 Asturias, en una imagen de archivo / Ángel González

L. Á. V.

Grave accidente en el corredor del Narcea, a la altura de Pilotuerto (Tineo). La colisión entre dos vehículos ha terminado con un coche precipitado al cauce del río Narcea y tres personas atrapadas en su interior, lo que ha motivado un gran despliegue de los servicios de emergencia y rescate del Principado (SEPA) ante la angustiosa situación en la que se encontraban.

Hacia el lugar se ha desplazado, entre otros efectivos, el helicóptero medicalizado del SEPA con el equipo de rescate a bordo, una vez se recibió el aviso del accidente. Según las primeras informaciones, tras una colisión uno de los vehículos había acabado en el río, permaneciendo tres personas en su interior.

Finalmente, una de ellas ha podido salir por su propio pie del vehículo. El equipo de rescate del SEPA consiguió evacuar después a una segunda en camilla, para luego proceder a hacer lo mismo con la tercera. Los servicios médicos del SAMU están atendiendo a los heridos en el lugar. Aún no se ha confirmado su estado.

Los efectivos de emergencia, así como la Guardia Civil, se encuentran trabajando en la zona con el objetivo primordial de evacuar a los ocupantes del coche que ha salido peor parado tras caerse al río Narcea, a lo largo del cual discurre la AS-15, la carretera comúnmente conocida como corredor del Narcea donde se ha producido el siniestro.

Información en elaboración

En LA NUEVA ESPAÑA estamos trabajando para reunir todos los datos y completar esta información. En unos instantes, podrás leer la noticia completa, que iremos ampliando conforme tengamos más detalles. Puedes compartirla con tus contactos porque recibirán la noticia actualizada con la última versión.

Además, si todavía no recibes alertas de última hora en tu móvil para conocer la información antes que nadie, puedes inscribirte de forma sencilla y gratuita a nuestro canal de Whatsapp pinchando aquí. También puedes seguirnos en Facebook, Twitter, Instagram o TikTok, donde puedes estar al tanto de la actualidad y ver los mejores vídeos.

