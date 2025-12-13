Bernardo Fernández, vocal del CGPJ, avisa en Boal: "La independencia es de cada juez, no del órgano en su conjunto"
El expolítico asturiano reconoce que en España "faltan medios: tenemos once jueces por cada cien mil habitantes cuando la media europea esta en diecinueve"
El jurista asturiano y vocal del Consejo General del Poder Judicial desde julio de 2024, Bernardo Fernández Pérez defendió este viernes en Boal la solidez del sistema judicial español durante su participación en los coloquios organizados por la Sociedad Amigos de Boal con motivo del aniversario de la Constitución. Con un tono sereno y didáctico, insistió en que, pese al ruido mediático y a las tensiones entre poderes, "la justicia en España es independiente, porque la independencia es de cada juez, no del órgano en su conjunto".
Fernández, que atesora una extensa trayectoria en la política asturiana como consejero de Presidencia, vicepresidente del Principado, redactor del Estatuto de Autonomía y expresidente del Consejo Consultivo, calificó de "equivocada" la percepción de caos que con frecuencia transmite la actualidad judicial. "La realidad de la justicia se valora por la percepción, y la percepción se forma por unos pocos casos altamente mediatizados", apuntó. Para contextualizar, citó las cifras de actividad: 1,8 millones de sentencias cada año, 7,4 millones de asuntos resueltos y 5.699 jueces en activo.
"Los casos sensibles entre poderes generan interferencias y escándalo, pero son una parte mínima del funcionamiento ordinario", señaló. A su juicio, el principal problema del sistema no es la influencia política, sino el déficit estructural: "España tiene once jueces por cada cien mil habitantes; la media europea está en diecinueve. Falta personal, faltan medios", advirtió.
Récord de actividad
Durante su intervención en Boal recordó también el primer año de trabajo del actual CGPJ, marcado por una inusual "concordia": "Nombramos 155 de 160 puestos por unanimidad, un récord". Esa etapa se interrumpió hace dos meses con la renuncia, finalmente no aceptada, de un vocal. Pese a la crisis interna, Fernández se mostró optimista: "Aspiro a que vuelva el clima de acuerdo. Yo no digo que sí a lo que dice mi sector y que no a lo que dice el otro. A veces doy la razón a quienes no son del mío porque la tienen, y espero que ellos hagan lo mismo".
Preguntado por la política, insistió en que siempre actuó desde una "segunda fila voluntaria", incluso en su etapa como número dos del gobierno asturiano. Recordó que dimitió tras el Petromocho por "solidaridad política, aunque no tuve nada que ver". "Hay batallas que hay que dar aunque se sepa que se van a perder", dijo sobre sus candidaturas fallidas a la candidatura socialista a la presidencia del Principado.
