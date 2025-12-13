Consternación en Vegadeo: fallece en un accidente de tráfico en Galicia un matrimonio residente en el pueblo de Piantón

La localidad veigueña de Piantón, en Vegadeo, ha amanecido consternada tras conocer el trágico suceso en el que han fallecido dos vecinos de la localidad. Un matrimonio de septuagenarios, que residía a medio camino entre Canarias y Asturias, perdió la vida al chocar con su turismo contra un camión en Galicia.

El suceso tuvo lugar alrededor de las once de la mañana del viernes en el punto kilométrico 67 de la carretera N-547, a su paso por Arzúa (La Coruña). Por razones que no han transcendido, el vehículo en el que viajaba el matrimonio colisionó frontalmente contra un camión.

El 112 movilizó a Urxencias Sanitarias-061, Bomberos de Arzúa, Guardia Civil de Tráfico y Policía Local. Las pruebas de alcohol y droga practicadas al conductor del camión resultaron negativas. También se movilizó el helicóptero del 061, dos ambulancias de soporte vital y el equipo sanitario de atención primaria. El suceso ocurrió muy cerca del enlace con la autovía (aún inconclusa), según la Guardia Civil, y su aparatosidad obligó a regular el tráfico, ocasionando retenciones.

"Un palo"

“Todo el mundo está consternado. Es un palo porque son dos personas conocidas y, al final, Piantón es un pueblo pequeño en el que nos conocemos todos”, apuntan los vecinos. El matrimonio fallecido iba en dirección a Santiago, si bien no está claro si acudían a una consulta médica o a recoger a un familiar al aeropuerto. En todo caso, se tratata de un viaje de ida y vuelta, pues, según señalan los vecinos, dejaron las ventanas de casa entreabiertas y ropa tendida.

El matrimonio, A. M. C. y J. B. S., ambos de 72 años, vivió durante buena parte de su vida en Canarias, donde ambos ejercieron como maestros. De hecho, allí viven sus tres hijos. No obstante, habían arreglado la casa familiar de Piantón, cerca de la escuela local, y pasaban en la localidad veigueña largas temporadas. "Era fácil verlos tomando algo por el centro de Vegadeo, eran muy agradables y se llevaban bien con todo el mundo", apunta otro vecino.

El padre del hombre fallecido había sido maestro en Piantón durante muchos años y todos le recuerdan. “La familia vino de Grandas, pero el padre, Alfredo, estuvo aquí muchos años dando clase”, relatan. Sin embargo, el fallecido, nunca ejerció en la zona. Se casó con una mujer de la localidad lucense de A Pontenova y juntos se trasladaron a las islas para ejercer la docencia.