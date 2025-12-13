La nueva ubicación del mercado navideño de Tineo triunfa: "Favorece el tránsito y da vida al pueblo"

Tineo celebra este sábado una jornada especial con el encendido navideño y la celebración de la tercera edición de su mercado de Navidad. La cita, con más puestos que nunca, se mudó a la avenida principal de la localidad y el cambio fue un éxito a juicio de los expositores.

"La ubicación en línea y en plena zona comercial favorece el paseo. Estamos viendo mucha gente", señaló Tania Castillo responsable de la firma Cambón Costura. Considera que este tipo de iniciativas son importantes porque "dan vida a los pueblos, favorecen que la gente se quede y compre aquí".

Los comerciantes consultados a primera hora coincidieron en trasladar buenas sensaciones de esta cita que se prolongó todo el día. Por su parte, la alcaldesa de Tineo, Montse Fernández, también expresó buenas sensaciones: "Este año tenemos 46 expositores, más que nunca y tuvimos que cerrar las inscripciones hace un mes. Estamos muy contentos, ha quedado bien y es un mercado muy variado, desde alimentación, a artesanía o literatura".

"Que la gente venga"

Señala la primera edil de Tineo que el objetivo que se persigue con este tipo de propuestas es "que la gente venga y que consuma en Tineo, incluso la gente que viene con sus puestos". Añade Fernández que la ubicación en la avenida central favorece el tránsito y también es algo que agradecen los propios comercios de la calle. "Aquí el espacio es el que es y no queríamos llevarlo al recinto ferial, así que esta opción fue un acierto", señala acompañada por los ediles Raúl Fernández, Pedro González y Esther López, además de por la número dos del PP regional, Beatriz Llaneza.

Entre los expositores hubo colectivos de diferentes puntos del concejo y también particulares como Almudena Morán, que lució sus creaciones navideñas. Desde Navia se desplazó Patricia Fernández con su puesto de costura creativa: "Hay mucha gente y movimiento, expositores de todo tipo y la organización muy bien". Los comerciantes agradecieron un programa completo para una jornada de lo más navideña en Tineo.