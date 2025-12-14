Los Amigos del Árbol han convertido el centro de Castropol en un auténtico cuento navideño

Cuando Juan Pablo Carbajales y su mujer, Viviana Oliveros, se hicieron cargo de la Administración de Lotería de Castropol, en el año 2016, vieron la necesidad de dar ambiente navideño a la calle Penzol Lavandera, arteria comercial de la villa castropolense. Hablaron con los locales vecinos y montaron un árbol en la pequeña plaza frente al bar Antón. Aquella idea ha ido creciendo y ahora, convertidos en la asociación Amigos del Árbol, casi cuentan con cuatro kilómetros de alumbrado.

"En 2018 constituimos la asociación y desde entonces, salvo en la pandemia, hemos ido a más", cuenta Carbajales, el principal ideólogo de esta particular decoración. La escena principal de este cuento navideño se localiza junto al enorme árbol de Navidad, de cerca de cuatro metros, con Grinch incluido. Allí se ha recreado una especie de salón de Papá Noel, con trineo, chimenea y buzón para las cartas.

Creciendo año a año

Cada año se van añadiendo complementos. Este año se ha escogido un edificio ruinoso ubicado junto al árbol para instalar tres siluetas de los Reyes Magos y una gran estrella de madera hecha con caballetes junto a la plaza del Cruzadero, donde el Ayuntamiento ha instalado un belén. Además, los Amigos del Árbol han ampliado la iluminación de las calles, creando un sendero de luces por todo el casco antiguo.

"Cuando empezamos con esto, el Ayuntamiento no ponía casi nada de decoración y ahora también ha mejorado en eso. Somos conscientes de que se ocupan de otros puntos del concejo y que todo el mundo quiere algo, así que nosotros vamos poco a poco contribuyendo a mejorar la zona", señala Carbajales.

Fondos

El presupuesto para la decoración y la compra de luces sale del magosto que organizan cada septiembre y de la venta de lotería. También suma la ayuda que se pide en la chocolatada que se organiza el día que se inaugura el alumbrado, en este caso, el pasado puente de la Constitución.

Lo mejor de todo, cuentan los comerciantes, es que se ha logrado despertar interés y visitas. "En el salón de Papá Noel se hace fotos un montón de gente. Da trabajo, pero merece la pena porque esto da vidilla al pueblo", señalan.

Visita al belén parroquial

El hostelero retirado Paco Fernández preside la Asociación Amigos del Árbol y también forma parte del grupo de voluntarios que colocan el belén parroquial en la iglesia de Santiago Apóstol. También este año es más grande que la pasada edición y ha incorporado un pequeño homenaje a los carpinteros de ribera: una recreación de un taller hecho a mano por Antonino Quintana. "Está gustando mucho", cuenta Fernández, que invita a realizar una visita completa a la villa sin olvidarse del interior de la iglesia.

El nacimiento se podrá visitar todos los días de Navidad, salvo los festivos, en horario de 17:00 a 19:30 horas.