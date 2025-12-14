Los exalcades y la alcaldesa de Tineo, juntos por Navidad: empleo, sector primario y el fin de la Autovía de La Espina centran el debate

A la llamada de Valentín Fernández, el primer alcalde de la democracia en Tineo, acuden cada año la mayor parte de los gobernantes del concejo. Santiago Pérez, Francisco Javier Rodríguez, José Fernández, Roberto Fernández, Mariano Ruiz, Marcelino Marcos Líndez, José Ramón Feito y la actual primera edil, Montse Fernández, se dieron cita este sábado en el restaurante Asador Rindión, de El Crucero, en la ya tradicional comida navideña de los exalcaldes tinetenses. A la cita, instaurada en 2016, solo faltó Jesús Fernández.

Entre sus temas de conversación, estuvieron la necesidad de generar empleo y actividad económica, el mantenimiento del pujante sector primario y, sobre todo, la conclusión de la Autovía de La Espina. LA NUEVA ESPAÑA les formuló una doble pregunta: ¿Cuál fue la mejor noticia del año 2025 en Tineo y cuál desean que sea la noticia de 2026?. Estas son sus respuestas:

Valentín Fernández, alcalde entre 1975 y 1987, considera que la mejor noticia de 2025 es "que el sector primario siga sobreviviendo, pese a los palos". A su juicio, es el principal motor de Tineo en la actualidad. También aplaude la reapertura de la piscina de San Roque, tras meses de cierre. Y, para 2026, tiene claro su deseo: "Que se acabe de una vez la puñetera Autovía y que el suelo del polígono de La Curiscada esté a buen precio para que vengan más empresas".

"Resistencia"

Santiago Pérez, primer edil entre 1987 y 1990, no se anda con rodeos: "La mejor noticia de este 2025 es que sigamos resistiendo y, para el 2026, pido respeto y optimismo".

Francisco Javier Rodríguez, más conocido como Paco Bárcena, fue alcalde entre 1990 y 1995, no encuentra demasiadas buenas noticias en lo que a la situación de Tineo se refiere. De hecho, considera que pesan más las malas como el final del desmantelamiento de la térmica. "Fue la base de nuestra economía potente y se vino abajo, ver ahora ese solar vacío es una catástrofe total", apunta. Su deseo para 2026, es que Tineo recupere población: "Dejé el Ayuntamiento en 1995 y había 15.700 habitantes y ahora somos sobre 8.800".

Mejores conexiones

Coincide José Rodríguez, Pepe "Mallayo", con su antecesor en que el final del derribo de la térmica duele y mucho. "No soy capaz de pasar por allí", dice este hombre que fue alcalde entre 1995 y 1999. No encuentra buenas noticias para Tineo en 2025, por eso, para 2026 lo confía todo a las obras de la Autovía del Suroccidente. "La mejor noticia sería que se retomase la obra y que continuase en dirección a Cangas. Creo que esa es la única salvación para el municipio, la manera de volver a empezar", apunta.

Para Roberto Fernández, que gobernó durante unos meses en 1999, la mejor noticia del año es la inclusión en los presupuestos regionales recién presentados de una partida de 210.000 euros para redactar el estudio informativo y de impacto ambiental para la continuación de la Autovía de La Espina hacia Tineo. "Así que para 2026 confío en que la noticia sea que esa obra se contrate", apunta.

Los exalcaldes junto al Rindión. / T. Cascudo

Mariano Ruiz, que gobernó entre 2001 y 2003, considera que este año ha sido bueno para Tineo por la buena labor del equipo de gobierno de Montse Fernández. Cabe precisar que tanto Ruiz como la actual primera edil son los únicos que gobernaron con las siglas del PP. "Es agradable venir, creo que Tineo cada vez está mejor. El Ayuntamiento se mueve y es gracias a Montse, por eso, para 2026 pido más respaldo a su Gobierno, tanto del pueblo como del Principado", apunta.

Marcelino Marcos Líndez, actual consejero de Medio Rural, gobernó Tineo entre 2003 y 2012. "Estamos construyendo la mejor Asturias y este 2025 ha sido un buen año para la región, así que para Tineo también", señaló Líndez sobre el año que termina. A renglón seguido, apuntó con ironía, en recuerdo al conflicto por la tuberculosis y su impacto en las ganaderías del concejo: "No se acabó el mundo con la tuberculosis como algunos vaticinaban de manera tendenciosa".Para 2026 Marcos Líndez desea que la economía asturiana siga su buena tendencia porque eso "contribuirá a revitalizar Tineo".

José Ramón Feito, primer edil de 2012 a 2023 y actual líder de la oposición además de gerente del Banco de Tierras de Asturias, recuerda como positivo el mantenimiento de la escuela de música municipal. "La presión de los grupos políticos y de los vecinos hizo que no se perdiera un servicio como la escuela", señala. Para 2026 desea que "muchos de los proyectos que dejó el anterior equipo de gobierno para mejorar caminos del concejo se puedan ejecutar".

La alcaldesa, Montse Fernández, en el gobierno desde 2023, opina que la mejor noticia de este año es la operación para vender las parcelas libres de La Curiscada porque "supondrá que puedan venir empresas". Y añade, las ventas generarán ingresos para que en 2026 se cumpla su deseo de poder actuar en las vías del concejo y sea posible asfaltar "las entradas de muchos pueblos que llevan años abandonadas".

Foto de familia de los exalcaldes y alcaldesa con los responsables del Rindión. / T. Cascudo

Un clásico de la hostelería local

Por cierto, salvo algunas excepciones, los exalcaldes siempre se citan en el Asador Rindión, un referente de la hostelería tinetense. Al frente del local, que acaba de cumplir diecinueve años de andadura, está Pepe Monasterio. Cuenta que el negocio goza de buena salud, lo único que necesita es más personal: "Tengo un comedor nuevo y a veces no lo puedo usar porque no tengo personal para atender a más gente. Estoy trayendo extras de Oviedo ante la falta de personal".