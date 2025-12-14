Incendio en una casa de San Bartolomé (Belmonte de Miranda): no deja heridos, pero sí un susto "fatal"

Un incendio declarado de madrugada en una vivienda de San Bartolomé, en el concejo de Belmonte de Miranda, obligó a intervenir a efectivos de Bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA), con base en el parque de Grado.

Las llamas arrasaron la planta baja del inmueble y alcanzaron una de las habitaciones del primer piso, si bien no hubo que lamentar daños personales. Al parecer, la casa está en reparaciones y sus propietarios estaban en el interior, descansando, "cuando empezaron a escuchar ruidos extraños", comenta el alcalde, Gil Suárez. El susto fue "fatal".

El aviso se recibió en el Centro de Coordinación de Emergencias a las 3:34 horas, cuando se alertó de que estaba ardiendo una casa de madera de dos alturas. Hasta el lugar se desplazaron tres bomberos del parque moscón, que acudieron con una autobomba urbana y una autobomba forestal para hacer frente al fuego.

Las labores de extinción se prolongaron durante la madrugada, según infomra el SEPA, y el incendio quedó completamente apagado a las 5:43 horas. Ya por la mañana, a las 9:29 horas, los efectivos regresaron al inmueble para realizar una revisión preventiva y descartar posibles rebrotes.

Desde la sala del 112 del SEPA se informó del suceso tanto a la Guardia Civil como al Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU).