Incendio en una casa de San Bartolomé (Belmonte de Miranda): no deja heridos, pero sí un susto "fatal"
Los inquilinos escucharon ruidos de madrugada, según los testigos
Un incendio declarado de madrugada en una vivienda de San Bartolomé, en el concejo de Belmonte de Miranda, obligó a intervenir a efectivos de Bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA), con base en el parque de Grado.
Las llamas arrasaron la planta baja del inmueble y alcanzaron una de las habitaciones del primer piso, si bien no hubo que lamentar daños personales. Al parecer, la casa está en reparaciones y sus propietarios estaban en el interior, descansando, "cuando empezaron a escuchar ruidos extraños", comenta el alcalde, Gil Suárez. El susto fue "fatal".
El aviso se recibió en el Centro de Coordinación de Emergencias a las 3:34 horas, cuando se alertó de que estaba ardiendo una casa de madera de dos alturas. Hasta el lugar se desplazaron tres bomberos del parque moscón, que acudieron con una autobomba urbana y una autobomba forestal para hacer frente al fuego.
Las labores de extinción se prolongaron durante la madrugada, según infomra el SEPA, y el incendio quedó completamente apagado a las 5:43 horas. Ya por la mañana, a las 9:29 horas, los efectivos regresaron al inmueble para realizar una revisión preventiva y descartar posibles rebrotes.
Desde la sala del 112 del SEPA se informó del suceso tanto a la Guardia Civil como al Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU).
- El mejor Roscón de Reyes artesano se prepara en Asturias: estos son los obradores que compiten (de momento) por la mejor receta
- Colas en JYSK, la competencia directa de Ikea, para hacerse con el sillón de moda y más estiloso del mercado: tiene una rebaja del 40% por tiempo limitado
- Despiden a un profesor asturiano tras 20 años en un colegio privado por 'una bajada del número de alumnos', y el docente gana el juicio
- Colas en Decathlon para conseguir el nuevo abrigo calefactable que tiene una rebaja de 253 euros por tiempo limitado
- El Rinconín' celebra su sesenta cumpleaños por todo lo alto: 'Tenemos que seguir cumpliendo años
- Colas en Lidl para conseguir ya el soplador de aire inalámbrico que deja los plumíferos y anoraks de invierno como nuevos después de meterlos en la lavadora: adiós a la secadora
- Fallece un hombre de 57 años de manera repentina en pleno centro de Oviedo
- Aviso especial por la llegada de la borrasca Emilia: trae lluvias intensas, viento y oleaje (y así afecta a Asturias)