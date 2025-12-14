La nueva promesa del bádminton veigueño se llama Nadia Alonso y acaba de lograr un doble campeonato

Dos campeonatos de España, un subcampeonato y dos bronces nacionales fueron los "enormes" resultados logrados por el club Club Bádminton Vegadeo en el campeonato de España sub-13, recientemente celebrado en Cartagena (Murcia). Un nombre propio brilló en la delegación asturiana y fue la veigueña Nadia Alonso que logró ser campeona de España por partida doble.

La joven promesa del bádminton local se alzó campeona de España en individual femenino sub-13 y también en dobles femenino sub-13 repitió la gesta, en este caso junto a su pareja de toda la temporada, Lucía Pérez, del club de bádminton de Lardero (La Rioja).

"Excelente campeonato nacional para Nadia Alonso", señala el club veigueño, que también alaba el trabajo de Eneko Rodríguez Méndez. "Compitió de manera brillante al conseguir un subcampeonato de España en dobles mixto sub-13 con su pareja de la temporada, la gallega del Ponteareas Eva Lemos y conseguir dos bronces nacionales, uno en individual masculino sub-13 y el otro en dobles masculino sub-13 formando pareja con su compañero de toda la temporada Álvaro López, del Leganés", resume el club.

El Bádminton Vegadeo también defiende el juego del actual campeón de España sub-11 Mateo Amor. "En este torneo alcanzó los octavos de final en individual masculino sub-13, además compitió en la modalidad de dobles masculino con su compañero Joel Alonso, actuales campeones de España en DM-11 y llegando a cuartos de final en dobles mixto sub-13 con Vega López del Leganés", señalan.

Por su parte, apunta el club, "Joel Alonso actual campeón de España en DM-11 y DX-1 logró entrar en el cuadro principal en individual masculino, jugó la fase de grupos en dobles masculino y alcanzó los dieciseisavos de final en dobles mixto-13, formando pareja con su hermana Nadia".

"Buen campeonato también para Álvaro Seijo que jugó las tres modalidades y en individual masculino sub-13 llegó al cuadro principal, también mostraron un buen nivel de juego en las tres modalidades tanto Marta Santamarina como Ainhoa Rodil", añaden.

El club participó este año en tres campeonatos de España y el balance, señalan, es "impresionante, con cinco campeonatos de España, tres subcampeonatos y tres bronces nacionales conseguidos".