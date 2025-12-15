Los mandalas de Vegadeo abrazan al centro de salud: "La sanidad necesita ser cuidada"

Un abrazo simbólico al centro de salud de Vegadeo. Es lo que plantea la hospitalera del albergue veigueño Mar y Montaña, Lilian de Campos, con su singular colección de mandalas. La iniciativa surgió en 2020 y, desde entonces, esta colección de figuras con diseños concéntricos y coloridos no ha dejado de crecer. La sacan a la calle cada Navidad y este año sorprende con una nueva ubicación en el jardín del consultorio. "Es un espacio que necesita ser cuidado. Debemos dar amor y cariño a la sanidad pública, porque es algo que necesitamos todos", señala.

La idea surgió en el año 2020 de la mano de un pergrino llamado Thomas procedente de Isla Reunión, en el Índico. Un esguince le obligó a parar en el centro más tiempo de lo previsto, así que tuvo tiempo de enseñar a su responsable, Lilian de Campos, su pasión por los mandalas. Desde entonces, De Campos se ha convertido en una experta en la confección de estas figuras y no se cansa de enseñar la técnica realizando talleres en el albergue. Además, restaura y cuida todas las figuras creadas en estos seis años. Ya son más de quinientas.

Árbol de los deseos

Esta Navidad, el Ayuntamiento le planteó usar la estructura del árbol de los deseos que se ubicó junto a Correos en las últimas Navidades. Así que aceptó el reto y llenó de mandalas la estructura. Contó con la ayuda de su hija, Larissa Cristina, y el novio de ésta, Miguel Ángel Zafra. Además, con las varillas usadas el año pasado para clavar los mandalas en el parque del Medal, se han hecho una especie de pequeños arbolitos, también llenos de mandalas.

En los mástiles de las banderas del centro de salud se ha colocado una gran estrella y plantearán al Ayuntamiento la colocación de un alumbrado navideño para que el jardín luzca al máximo. El montaje de los mandalas comenzó el pasado jueves y quedó listo el domingo. Este lunes sorprendió a los usuarios del centro de salud.

La colección de mandalas se ha expuesto ya en la fachada del Ayuntamiento, en el puente tras la casa consistorial, en los árboles y en los jardinillos del parque del Medal. "Cada exposición fue un encuentro, una conversación entre lo visible y lo invisible. Thomas fue el primero en recordarnos que el arte de los mandalas también es camino, que en cada círculo hay un centro compartido donde nos encontramos sin hablar. Este bosque tejido no pertenece a nadie, es de todos los que al mirar, reconocen en el color la huella de un mismo latido", reflexiona De Campos, que espera que los mandalas sirvan para sanar las heridas y dejar un momento para el reposo a todos los que acuden al centro de salud en busca de una cura.