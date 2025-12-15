Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los montañeros de La Chiruca llevan al Niño Jesús a lo más alto

El grupo instala su belén de cumbres en el pico L'Abedul

El grupo, posando junto al belén, en el pico L'Abedul.

El grupo, posando junto al belén, en el pico L'Abedul. / LNE

Mariola Riera

Mariola Riera

Oviedo

El Niño Jesús, la Virgen María y San José, en lo más alto. Así los han puesto los montañeros del grupo "La Chiruca" de Cudillero que como muchos otros aficionados de toda Asturias se dedican este mes de diciembre a la instalación del tradicional belén de cumbre.

El lugar escogido por los de Cudillero fue el pico L' Abedul, en las sierras de Pascual, por la ruta de las brañas vaqueras de San Martín de Luiña. Todos hicieron una ruta de 18 kilómetros hasta llegar a la cumbre, desde donde se divisa una amplia zona de la Concha de Artedo y el Valle de Las Luiñas. Este domingo, con el día despejado que hizo, las vistas fueron impresionantes.

Detalle del Belén de Cumbres de &quot;La Chiruca&quot;.

Detalle del Belén de Cumbres de "La Chiruca". / LNE

El Belén de forja artesanal está realizado por su presidente, Teodoro, y fue colocado en la cima. Una vez colocado, se dio lectura por parte de la montañera Yeni a un poema escrito por el poeta local Manuel García Estadella.

Por supuesto no faltó el brindis con turrones, sidra, villancicos y un almuerzo al finalizar la misma en San Martín de Luiña. Las actividades siguen en Navidad, pues "La Chiruca" ha convocado a todos los socios y simpatizantes para el día 28 en el local social de Soto de Luiña, para realizar el calendario de salidas 2026.

