Querúas, el pueblo que quiere sellar su unión: abren las antiguas escuelas como centro social y crean un himno

Querúas, pueblo de costa de algo más de 200 habitantes de Valdés, dio este fin de semana un paso importante para su vida social con la apertura de las antiguas escuelas como nuevo centro social, un espacio llamado a convertirse en "punto de encuentro para vecinos y visitantes". El acto sirvió también para presentar el himno del pueblo, una composición creada como símbolo de unión y orgullo colectivo.

El presidente de la asociación de vecinos, Balbino Álvarez, explicó que el proyecto acaba de empezar, pero lo hizo con ilusión y vocación de futuro. Señaló que el nuevo local "nace para unir al pueblo" y a todas las personas que acuden a él, "no solo a los vecinos, sino para todo el mundo". Subrayó que se trata de un espacio abierto a la participación y a la convivencia.

Agradecimientos

Durante su intervención agradeció de forma expresa el apoyo del Ayuntamiento de Valdés, al que atribuyó la posibilidad de haber recuperado una parte del edificio. Mencionó la colaboración de los representantes municipales y, en especial, de la concejalía de Cultura, destacando que, aunque uno de los espacios del inmueble aún necesita obras adicionales, "el uso del aula ya habilitada permite comenzar a desarrollar actividades mientras se avanza en el resto del proyecto".

Los miembros del nuevo coro de Querúas con los concejales Carlos Fernández y Jesús Fernández. / Ana M. Serrano

Álvarez recalcó que el pueblo necesitaba un local de estas características para dinamizar la vida vecinal. Según explicó, el centro acogerá "actividades impulsadas tanto por el Ayuntamiento como por la propia asociación y por iniciativas conjuntas", con el objetivo de fomentar la participación y mantener vivo el tejido social. Se espera también por encuentros muy especiales: torneos de parchís y juegos de cartas, por ejemplo. "No habrá que esperar una ocasión especial para reunirnos".

Una canción con una emotiva letra

El momento más emotivo del acto llegó con la presentación del llamado himno del pueblo, una canción de composicón anónima que invita a escuchar y sentir, y que pone letra y música a la identidad de Querúas. En ella se evocan sus barrios, su historia, sus lugares emblemáticos y, sobre todo, la idea de comunidad. El estribillo resume el espíritu del proyecto: "Querúas no es solo un lugar, sino una forma de vida basada en la cooperación, la unión y la pasión compartida".

Parte del público durante la jornada festiva. / Ana M. Serrano

En el acto se encendió el alumbrado navideño de las antiguas escuelas y se presentó el nuevo coro del pueblo, dirigido por Manuel Suárez, que dará su primer concierto en la vecina residencia de mayores. Ayer, iluminó la reapertura del "nuevo centro social" con la interpretación de un villancico. "Estamos muy ilusionados", contó con unanimidad la junta directiva, que invitó a los vecinos a una merienda muy especial.