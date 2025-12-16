El Ayuntamiento de Degaña mantuvo abierta la piscina en verano pese a contar con una orden de cierre de Salud Pública

El Ayuntamiento de Degaña mantuvo abiertos al público los vasos de la piscina municipal en julio y agosto de este año, pese a existir una medida cautelar de cierre adoptada por la consejería de Salud tras una inspección que detectó riesgos inminentes para la salud pública.

Según ha podido saber este periódico, el resultado de los hechos derivó en una infracción calificada como muy grave por incumplimiento reiterado de requerimientos sanitarios. La sanción, en el tramo más bajo de esa calificación, quedó fijada en 20.000 euros, con opción de reducción por reconocimiento de responsabilidad y pago voluntario.

En la notificación de la sanción se detalla que el 30 de julio de 2025, se realizó una inspección a las instalaciones de la piscina municipal de Degaña y que se detectaron “incumplimientos que constituían un riesgo inminente para la salud pública”. Por esa razón, se procedió al cierre cautelar de los vasos de la piscina.

Entre esos incumplimientos se señalaba que no existía socorrista, pese a ser obligatorio, que el nivel del agua en ambos vasos no coincidía con el borde del rebosadero, que no existía evidencia de la revisión, mantenimiento y limpieza periódica de los filtros, y que el control analítico diario estaba incompleto y no constaba que se hubiese realizado el inicial.

Al día siguiente, 31 de julio, se constata por la consejería de Salud que los vasos de la piscina permanecen abiertos al público, sin que se acreditase que se habían cumplido los requerimientos. Ese mismo día, el Ayuntamiento publicó en sus redes sociales que la piscina permanecía abierta. Además, en el acta de inspección se hace constar que la persona que se encontraba en las instalaciones afirmaba haber “recibido la orden del Alcalde Oscar (Ancares) para mantener abierta la piscina".

En esa misma jornada, el Consistorio presentó alegaciones, pero no fueron aceptadas por el inspector, ya que no se habían solucionado dos de los incumplimientos más graves: el nivel de agua no coincidía con el borde del rebosadero y no había presencia de socorrista.

Días más tarde, el 12 de agosto, la Guardia Civil informó al Principado de que las piscinas aún continuaron abiertas el día 1 de agosto y del 3 al 9 de ese mismo mes. Nuevamente, una inspección del Gobierno regional constató que el día 13 de agosto los vasos de la piscina estaban abiertas al público, sin haber subsanado los incumplimientos. En ese mes se contabilizaron hasta cien bañistas por jornada.

Ante toda la secuencia de hechos, el servicio de Seguridad Alimentaria y Sanidad Ambiental inició un expediente de sanción que fue firmado el 27 de octubre de 2025 por el director general de Salud Pública. El expediente concluye que el Ayuntamiento de Degaña cometió una infracción tipificada como “muy grave” por el incumplimiento reiterado de los requerimientos de la autoridad sanitaria. Asimismo, se señala la “intencionalidad” del Ayuntamiento por incumplir la orden de Salud, tanto por publicitar en redes la apertura de la instalación como por haber dado orden al monitor presente que “mantenga la piscina abierta, en clara desobediencia al requerimiento de la inspección sanitaria”.