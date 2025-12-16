Belmonte se vuelca con un vecino tras el incendio de su vivienda en San Bartolomé

El incendio que en la madrugada del domingo calcinó parte de una vivienda en San Bartolomé, en el concejo de Belmonte de Miranda, ha tenido una rápida respuesta solidaria por parte del vecindario. Con el alcalde, Gil Alonso, al frente, el pueblo ha puesto en marcha una colecta para ayudar al vecino afectado a afrontar los daños materiales provocados por el fuego.

Las llamas se declararon de madrugada en una casa de madera de dos plantas y arrasaron por completo la planta baja, además de afectar a una habitación del primer piso. A pesar de la magnitud del incendio, no hubo que lamentar daños personales. La vivienda se encontraba en obras y sus propietarios estaban en el interior descansando cuando comenzó el susto. "Empezaron a escuchar ruidos extraños y el miedo fue tremendo, un susto fatal", relata el alcalde, quien visitó el lugar del suceso para comprobar qué había pasado y estar en contacto con la familia.

El aviso llegó al Centro de Coordinación de Emergencias a las 3:34 horas. Hasta el lugar se desplazaron tres efectivos de Bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA), con base en el parque de Grado, que acudieron con una autobomba urbana y una forestal para sofocar el fuego. Las labores de extinción se prolongaron durante la madrugada y el incendio quedó completamente apagado a las 5:43 horas. Ya por la mañana, a las 9:29 horas, los bomberos regresaron a la vivienda para una revisión preventiva y descartar posibles rebrotes.

Con los daños ya evaluados, el municipio no tardó en reaccionar. "Belmonte siempre responde cuando pasa algo así", señala Gilberto Alonso, que destaca la implicación de los vecinos desde el primer momento. La colecta busca ayudar a la familia a recuperar, al menos en parte, lo perdido en el incendio. Próximamente, si no fallan las previsiones del gobierno local, se dará a conocer un número de cuenta bancaria para poder hacer las aportaciones.