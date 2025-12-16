Belmonte se vuelca con un vecino tras el incendio de su vivienda en San Bartolomé
El vecindario, con el alcalde al frente, impulsa una colecta solidaria para ayudar a la familia afectada por el fuego declarado de madrugada en una casa de madera
El incendio que en la madrugada del domingo calcinó parte de una vivienda en San Bartolomé, en el concejo de Belmonte de Miranda, ha tenido una rápida respuesta solidaria por parte del vecindario. Con el alcalde, Gil Alonso, al frente, el pueblo ha puesto en marcha una colecta para ayudar al vecino afectado a afrontar los daños materiales provocados por el fuego.
Las llamas se declararon de madrugada en una casa de madera de dos plantas y arrasaron por completo la planta baja, además de afectar a una habitación del primer piso. A pesar de la magnitud del incendio, no hubo que lamentar daños personales. La vivienda se encontraba en obras y sus propietarios estaban en el interior descansando cuando comenzó el susto. "Empezaron a escuchar ruidos extraños y el miedo fue tremendo, un susto fatal", relata el alcalde, quien visitó el lugar del suceso para comprobar qué había pasado y estar en contacto con la familia.
El aviso llegó al Centro de Coordinación de Emergencias a las 3:34 horas. Hasta el lugar se desplazaron tres efectivos de Bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA), con base en el parque de Grado, que acudieron con una autobomba urbana y una forestal para sofocar el fuego. Las labores de extinción se prolongaron durante la madrugada y el incendio quedó completamente apagado a las 5:43 horas. Ya por la mañana, a las 9:29 horas, los bomberos regresaron a la vivienda para una revisión preventiva y descartar posibles rebrotes.
Con los daños ya evaluados, el municipio no tardó en reaccionar. "Belmonte siempre responde cuando pasa algo así", señala Gilberto Alonso, que destaca la implicación de los vecinos desde el primer momento. La colecta busca ayudar a la familia a recuperar, al menos en parte, lo perdido en el incendio. Próximamente, si no fallan las previsiones del gobierno local, se dará a conocer un número de cuenta bancaria para poder hacer las aportaciones.
- Cambios en las matrículas de coche en 2026: la novedad que llega a los nuevos coches
- Iván Pulido, angulero: 'Cuesta menos dinero reducir la pesca de angula que incorporar otras medidas para la repoblación de la especie o la eliminación de saltos
- El Valladolid explica la “operación Almada”: “Tras el partido Sevilla-Real Oviedo, recibimos una llamada institucional por parte del Oviedo...”
- Mucha tensión, insultos y golpes a los vehículos en la llegada del equipo azul a Oviedo: Carrión, escoltado; y rompen una ventanilla del coche de Rondón
- Como Franco viviríamos mejor: el deportista leonés de 90 años que asombra en un parque de Gijón por su flexibilidad y agilidad
- Pachuca fulmina a Carrión y elige a Guillermo Almada: así está la situación en el banquillo del Oviedo
- El acusado del accidente mortal de Lamasanti dice que solo había bebido 'lo justo para la cena' y echa la culpa a la víctima : 'No llevaba luces ni puso el intermitente
- Este es el motivo por el que la Catedral de Oviedo se abarrotó este domingo de jóvenes de toda España