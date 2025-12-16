Hay un belén en Castropol que homenajea (con carpintero y niebla incluida) a los talleres de ribera de la ría del Eo
"Es digno de ver", señalan los visitantes del nacimiento ubicado en la iglesia Santiago Apóstol de la villa castropolense
El belén parroquial de Castropol incorpora esta Navidad una novedad muy especial: un pequeño taller de ribera que sirve para homenajear a los carpinteros tradicionales de la ría del Eo. La instalación, en una esquina de este popular nacimiento, recrea, con todo lujo de detalles un taller, con carpintero incluido. Además, es tal el mimo puesto en esta creación, que cuenta con un mecanismo que genera humo y que permite imaginar la bruma o neblina tan característica de la ría del Eo.
Este homenaje a los carpinteros, que ha hecho crecer al belén castropolense, es obra del castropolense Antonio Quintana. El carpintero aparece trabajando en su taller, junto a la ribera del Eo y allí hay un bote listo para salir al mar, también cajas de pescado y almejas. Merece la pena detenerse y observar los detalles.
Cuenta Paco Fernández, otro de los voluntarios que elabora en el montaje, que "es digno de ver" y anima a visitar la instalación. Durante la Navidad, la iglesia estará abierta a diario, a excepción de los festivos, en horario de 17:00 a 19:30.
"Está gustando mucho", celebra el castropolense, que indica que entre las novedades de la instalación de este año está también la incorporación de una zona de desierto. Llaman la atención las figuras del belén, la mayoría piezas de Olot, algunas de mediados del siglo XX.
