Este es el servicio que incorpora el instituto de Luarca y que lo hace pionero en Asturias

El instituto de enseñanza secundaria Carmen y Severo Ochoa de Luarca ha dado este curso un paso pionero al incorporar, por primera vez, un servicio de terapia ocupacional, una figura inexistente hasta ahora en los centros públicos de secundaria de Asturias.

Se trata de un "proyecto piloto", llamado "Brújula" y financiado a través del PROA+ (Programa para la Orientación, Avance y Enriquecimiento Educativo Plus), que busca mejorar la atención a la diversidad y facilitar el aprendizaje del alumnado a través de un enfoque poco habitual en el ámbito educativo: la integración sensorial.

"La figura del terapeuta ocupacional no existe en los institutos y es precisamente la que puede abordar el ámbito de la integración sensorial, que es clave en el desarrollo y el aprendizaje", explica la orientadora del centro, Beatriz Moro, quien trabaja junto a la también orientadora Ana María Juan. Según señala la primera, este perfil "complementa la intervención que hacemos desde orientación y también la visión que tiene el profesorado del alumnado".

El proyecto nació por iniciativa del equipo directivo, antes incluso de la llegada de la actual orientadora al centro. Es el director del instituto, Jesús Fernández, quien lidera la idea porque "lo que deseamos no solo es que aprendan desde el punto de vista académico, queremos formar personas en todos los ámbitos".

"Cuando yo llegué a Luarca (después de trabajar 23 años en un colegio concertado) ya me hablaron de esta idea. Me pareció fabulosa, porque es un recurso que debería estar en todos los centros educativos", afirma Moro. El programa, por una cuestión presupuestaria, se ha puesto en marcha de forma limitada.

Observación en las aulas

En esta primera fase se ha trabajado con cinco grupos de Educación Secundaria Obligatoria: dos de primero, dos de segundo y uno de tercero. "Hubo que priorizar y se eligieron los grupos con mayor diversidad y complejidad", señala la orientadora, que reconoce que "ojalá pudiera hacerse en todo el centro, pero el criterio fue económico".

La intervención comenzó con una fase de observación en el aula. Durante cinco jornadas, la terapeuta ocupacional Alejandra Rivas acudió al instituto para analizar cómo funciona el alumnado en clase, cómo es el estilo de enseñanza del profesorado y qué barreras puede presentar el propio contexto educativo. "No se trata de fiscalizar a nadie, sino de acompañar y ayudar al profesorado, dándole más herramientas para mejorar el proceso de enseñanza", subraya Beatriz Moro.

Un beneficio para todos

Aunque se tuvo en cuenta la presencia de alumnos con mayores dificultades de aprendizaje, la observación fue grupal. "El objetivo no es solo intervenir en casos concretos, sino también prevenir y detectar otras barreras que afectan a todo el grupo", explica. En paralelo, el profesorado y el alumnado participante rellenaron cuestionarios que servirán para completar el análisis.

La segunda fase del proyecto comenzará tras las vacaciones de enero. En ella, la terapeuta ocupacional ofrecerá asesoramiento al profesorado, con pautas concretas para adaptar el aula y la metodología. "No va a intervenir directamente con el alumnado, sino que nos va a orientar sobre cómo eliminar barreras en el contexto", aclara la orientadora.

Casos concretos

Pone ejemplos sencillos: evitar sentar a un alumno con discapacidad auditiva cerca de una puerta o una ventana, favorecer que esté de cara al profesor para facilitar la lectura labiofacial, o anticipar de forma clara la estructura de una clase para alumnos que necesitan mayor previsión. "La barrera no está en la persona, está en el contexto educativo", insiste.

El objetivo final es avanzar hacia una educación más personalizada, que tenga en cuenta las distintas formas de aprender sin necesidad de recursos individualizados imposibles de asumir.

"Queremos diseñar un currículo que atienda a todas las necesidades, ofreciendo apoyos y adaptaciones, pero fomentando siempre la autonomía del alumnado", señala Moro.

La acogida entre el profesorado está siendo positiva. La participación en el proyecto y en la formación asociada es voluntaria y, aun así, cerca de 25 docentes se han implicado. "Que se queden una hora fuera de su horario lectivo para formarse en atención a la diversidad me parece un éxito", afirma la orientadora.

Aunque el proyecto pone el foco en el alumnado con mayores necesidades de apoyo educativo, sus responsables insisten en que los beneficios serán para todos."Todos somos diversos y la integración sensorial nos afecta a todas las personas. Esto va a mejorar el aprendizaje de todo el alumnado", concluye.

Con esta iniciativa, el instituto abre camino a una figura que, hasta ahora, estaba ligada casi exclusivamente al ámbito clínico. "El impacto que tiene la terapia ocupacional en el aprendizaje es brutal", señala la orientadora, convencida de que este proyecto piloto puede marcar un antes y un después en la forma de entender la atención a la diversidad en la educación secundaria.

En enero, el equipo de Alejandra Rivas volverá al instituto para, tras la observación en las aulas, trabajar con las herramiendas que facilitará el profesorado.