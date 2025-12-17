Castropol presenta "VibroSalud Podcast", un proyecto pionero que une salud y tecnología en Asturias

La Biblioteca Pública de Castropol fue escenario este miércoles de la presentación de "VibroSalud Podcast", un proyecto novedoso e innovador, financiado por el Ayuntamiento castropolense, que aspira a convertirse en una referencia en toda Asturias.

La iniciativa une, "por primera vez en el ámbito autonómico", el trabajo de una biblioteca pública con el de la Técnica de Salud del Ayuntamiento, "dando un paso más en la promoción de la salud comunitaria a través de las nuevas tecnologías".

Durante el acto se recordó el origen de "VibroSalud", nacido en 2019 como una colaboración entre la biblioteca, la técnica de Salud y el centro de salud de Castropol. En aquel momento, el proyecto se basó en la "prescripción literaria": el personal sanitario recomendaba lecturas relacionadas con el bienestar, los hábitos saludables y la salud emocional, que la biblioteca se encargaba de dispensar. Una iniciativa que llevó a que la biblioteca fuera reconocida por la Consejería de Salud como un auténtico activo de salud.

La pandemia obligó a frenar aquella experiencia, pero también abrió la puerta a nuevas fórmulas. Así surgió "VibroSalud Plus", con actividades comunitarias dirigidas especialmente a personas mayores de la comarca noroccidental. Ahora, el proyecto da un nuevo salto con el lanzamiento del podcast, pensado "para ampliar públicos y llegar también a quienes se mueven con naturalidad en el entorno digital, desde las redes sociales hasta las plataformas de audio".

"Ir un paso más allá"

La responsable de la biblioteca, Manoli Busto, subrayó que VibroSalud Podcast quiere "ir un paso más allá", adaptándose a las nuevas tecnologías sin perder la esencia comunitaria del proyecto. En ese camino, recordó el valor de la lectura y la cultura como herramientas de bienestar, apoyándose en unas palabras de María Zambrano: "La lectura nos brinda un silencio que es un antídoto para el ruido que nos rodea".

Uno de los pilares del nuevo formato es la colaboración desinteresada. Así lo explicó Andrea Arruñada, periodista y miembro del Club de Lectura local, que se ha encargado del desarrollo técnico del podcast. Relató cómo el club fue para ella un punto de inflexión personal y profesional, especialmente en un contexto marcado por el estrés, y defendió la necesidad de cuidar la salud individual y colectiva desde "iniciativas cercanas, nacidas en el propio territorio". "En las zonas rurales también somos capaces de hacer proyectos de calidad", afirmó y contnó que el proyecto nace, además, de una "preocupación profunda" sobre salud y bienestar liderada por la biblioteca del concejo.

Detectar un vacío

Por su parte, la técnica de Salud del Ayuntamiento, Belén Pertierra, explicó que la idea del podcast surgió tras detectar un vacío: no existía ningún programa de este tipo impulsado desde una administración pública y centrado en la salud comunitaria. Tras meses de trabajo y superar distintas dificultades, el proyecto ve ahora la luz con objetivos claros: "acompañar, informar, aprender y hacerlo de una manera amena".

El acto contó también contó con la participación del doctor Carreira, representante del Área Sanitaria I y de la Consejería de Salud, quien destacó la importancia de "coordinar esfuerzos entre administraciones". Recordó que solo en el último año se han desarrollado decenas de acciones de salud comunitaria en el área, con la implicación de más de una veintena de profesionales de distintos ámbitos. En este contexto, el podcast castropolense se presenta como una herramienta "clave" para difundir contenidos, llegar a más población y reforzar una alianza "recuperada" tras el golpe que supuso la pandemia.

Se puede escuchar a través de la plataforma Spotify.