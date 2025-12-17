El esperado nombramiento del profesor Luis Felipe Fernández como Hijo Adoptivo de Vegadeo: una decisión "fácil de tomar" y, sobre todo, de "un acto de justicia"

Vegadeo rendirá homenaje este sábado al docente Luis Felipe Fernández, que será nombrado Hijo Adoptivo del concejo en reconocimiento a "una trayectoria marcada por la educación, la innovación y la defensa de la escuela pública". La distinción fue aprobada por unanimidad en un pleno municipal celebrado el pasado mes de mayo.

El alcalde, César Álvarez, "Mourelle", subrayó que se trata de una decisión "fácil de tomar" y, sobre todo, de "un acto de justicia", con el que el Ayuntamiento quiere agradecer el trabajo de "una persona que ha dedicado su vida a educar, a transformar y a proyectar Vegadeo a nivel nacional".

Profesor del instituto Elisa y Luis Villamil de Vegadeo y oriundo de Iramola (Castropol), Luis Felipe Fernández cuenta con importantes reconocimientos institucionales, entre ellos la ruz de Alfonso X el Sabio y la Medalla de Asturias, que avalan una carrera caracterizada por proyectos valientes e innovadores, siempre en defensa de la escuela pública.

Entre sus iniciativas más destacadas figura la puesta en marcha del Foro Comunicación y Escuela, dedicado a crear fórmulas para que los alumnos de la zona rural tengan más oportunidades o, al menos, las mismas que los de las zonas urbanitas.

Dimaniza la comarca

Desde el Consistorio se remarca que, gracias a su compromiso, "muchos proyectos han mejorado la formación y han contribuido a dinamizar la comarca", permitiendo que numerosos adolescentes no se queden sin oportunidades por el hecho de haber nacido en el medio rural.

El acto formal de entrega será este sábado, a las 12.00 horas, en el auditorio de la Casa de Cultura de Vegadeo. Los organizadores ruegan que se informe de la asistencia llamando al teléfono 98 563 40 22. El homenajeado también es Hijo Adoptivo de Ibias, lugar donde también impartió clase y puso en marcha un proyecto que es el germen del hoy Foro Comunicación y Escuela.