A las familias del Jovellanos, de Vegadeo, se les acaba la paciencia: este sábado convocan una cacerolada para exigir la reforma del colegio

A las familias del colegio público Jovellanos, de Vegadeo, se les acaba de paciencia. Tras años reclamando mejoras en un edificio que acumula 48 años de actividad, la Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA) ha decidido elevar el tono de sus protestas. Este martes se han reunido con los portavoces municipales para exigir al consistorio que cumpla con las obras de mantenimiento pendientes y el sábado han convocado una cacerolada para reclamar el proyecto de rehabilitación integral del inmueble donde se forman 240 estudiantes.

Bajo el lema de "Por un colegio digno", la AMPA llama a las familias a concentrarse frente al Ayuntamiento a las 11:00 horas. La concentración mostrará el hartazgo de la comunidad educativa por las promesas incumplidas de las administraciones. Hace tan solo unas semanas que la directiva de la AMPA se reunió en Vegadeo con la consejera de Educación, Eva Ledo. Les explicó que el proyecto de rehabilitación, de más de 1,2 millones, está en revisión y se comprometió a agilizar los trámites para licitar las obras.

Esta respuesta y su buena disposición contentó a las familias, que estaban dispuestas a cancelar la cacerolada ya prevista entonces para el 20 de diciembre. Sin embargo, el hecho de que los presupuestos regionales de 2026 tan solo incluyan una partida de 146.000 euros para este proyecto les ha irritado. "Es una burla total", señala la AMPA, que recuerda que en el presupuesto de este año figuraba una partida de 450.000 euros que nunca llegó a ejecutarse y en el de 2026 deberían aparecer 860.000 euros.

Acuerdo de portavoces

De manera paralela, la directiva de la AMPA reunió este martes a los portavoces municipales para exigirles apoyo. "Les dejamos claro que esto no es una causa política es una necesidad del pueblo", señala el presidente del colectivo, Alejandro Murias. En el encuentro presentaron un documento con las obras pendientes en materia de mantenimiento, tarea que corresponde al Ayuntamiento como propietario del inmueble.

El texto contó con la firma del alcalde, César Álvarez Fernández; el portavoz del PP, Armando Pérez; el portavoz de FORO, Virgilio López y el concejal de IU Gerardo Álvarez. Con su firma se comprometen a ejecutar las obras menores que necesita el centro.

Diferentes deficiencias

En el listado de carencias expuesto figuran problemas generalizados de humedades por filtraciones en la cubierta, la caída de zócalos interiores y el deterioro del cierre perimetral, que supone un peligro al estar formado por muros de hormigón y barrotes muy cercanos a las pistas deportivas. También se alerta sobre el riesgo que conlleva el estado actual de las puertas de las aulas y la inseguridad en los accesos peatonales al centro, que actualmente se encuentran descubiertos. Otro problema es la existencia de una cubierta de fibrocemento en el tejado del gimnasio, un material que la ley pide erradicar de los edificios públicos en 2028.

El escrito detalla cómo tres espacios reconvertidos en aulas presentan ventanas pequeñas y altas que restan luminosidad, además de estar divididas por tabiques de madera simple que no aíslan acústicamente, generando molestias entre clases. Asimismo, faltan cortinas para evitar reflejos en las pizarras, el aula de música carece de insonorización y el aula taller cuenta con rejas y cristales traslúcidos que impiden la entrada de luz natural. El AMPA subraya también la insuficiencia de espacios para actividades extraescolares, contando con una sola aula pequeña para todas ellas, y solicita la adecuación de la antigua vivienda del bedel para usos múltiples.

Además de exigir, la AMPA también aportará su granito de arena. Han editado un calendario reivindicativo del estado del centro que les ha permitido recaudar 905 euros y con ellos arreglarán un baño en mal estado en el patio.