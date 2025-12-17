El fuego calcina un vehículo eléctrico estacionado en un garaje de Tapia de Casariego

Efectivos de Bomberos del SEPA de los parques de Barres y Valdés han extinguido, esta mañana, el incendio declarado en un vehículo eléctrico estacionado en el interior de una cochera en la localidad de Mántaras, en Tapia de Casariego. El fuego calcinó por completo el turismo y también resultó afectada la estructura de la construcción.

El Centro de Coordinación de Emergencias del 112 Asturias recibió el aviso a las 06.55 horas. En la llamada indicaba que había sentido una explosión y estaba quemando el coche. Explicó que estaba estacionado en una cochera y que se trataba de cuatro garajes independientes adosados.

En el suceso no había personas afectadas. La Sala 112 de SEPA movilizó a bomberos del parque de Castropol y otra dotación de apoyo desde el parque de Valdés. A las 07.28 horas los bomberos dieron por controlado el incendio y a las 08.08 horas lo dieron por extinguido.