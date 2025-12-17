El fuego calcina un vehículo eléctrico estacionado en un garaje de Tapia de Casariego
El Centro de Coordinación de Emergencias del 112 Asturias recibió el aviso a las 06.55 horas
A. R.
Efectivos de Bomberos del SEPA de los parques de Barres y Valdés han extinguido, esta mañana, el incendio declarado en un vehículo eléctrico estacionado en el interior de una cochera en la localidad de Mántaras, en Tapia de Casariego. El fuego calcinó por completo el turismo y también resultó afectada la estructura de la construcción.
El Centro de Coordinación de Emergencias del 112 Asturias recibió el aviso a las 06.55 horas. En la llamada indicaba que había sentido una explosión y estaba quemando el coche. Explicó que estaba estacionado en una cochera y que se trataba de cuatro garajes independientes adosados.
En el suceso no había personas afectadas. La Sala 112 de SEPA movilizó a bomberos del parque de Castropol y otra dotación de apoyo desde el parque de Valdés. A las 07.28 horas los bomberos dieron por controlado el incendio y a las 08.08 horas lo dieron por extinguido.
- Cambios en las matrículas de coche en 2026: la novedad que llega a los nuevos coches
- Una placa con faltas de ortografía obliga al Ayuntamiento de Corvera a retirar (temporalmente) el homenaje a Ignacio Echeverría, el 'héroe del monopatín'
- Caos circulatorio en Oviedo: el despegue de las compras navideñas atasca los principales accesos de la ciudad
- Ojo, conductores asturianos: ya no solo la baliza V-16 obligatoria, así es la nueva baliza V-27 o 'triángulo virtual' que publica el BOE
- Asturias, bajo el diluvio por el azote de la borrasca 'Emilia': toda la región está en alerta por fuertes lluvias y esta es la cantidad de litros de agua que caerá en solo doce horas
- Pulso del Real Oviedo por Almada, con alternativas: Berizzo y la vía española para atajar la crisis del equipo azul
- La ampliación de Parque Principado 'está prohibida' con las actuales directrices sectoriales, advierten Zapico y Latierro
- Fin del culebrón en el banquillo azul: el Oviedo ficha a Guillermo Almada como entrenador