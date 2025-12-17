El Pedregal, en Tineo, rinde un emotivo homenaje al escritor Joseph Millariega en Tineo
El autor de la extensa obra sobre la historia de la localidad recibió el agradecimiento vecinal por su trabajo altruista durante la presentación de la obra
Más de un centenar de personas asistieron el pasado viernes a la presentación del libro “Érase una vez en El Pedregal” I y II, escrito por Joseph Millariega, natural de la parroquia, que se celebró en el Palacio de Merás de Tineo. Un acto que los vecinos de El Pedregal aprovecharon para rendir un sentido homenaje al escritor y agradecer su trabajo de investigación para recoger la historia de su pueblo y de la parroquia en una extensa obra.
Una labor que se alargó durante dos años, en los que el autor recuerda que se dedicó de manera diaria a la transcripción de documentos históricos, entre ellos, Millariega cita los textos del hidalgo Blas Fernández, fechados en torno al año 1600 y escritos en castellano antiguo, así como abundante prensa histórica desde mediados del siglo XIX. Pero la extensa obra también da protagonismo a los vecinos y cuenta sus historias de vida a través de las entrevistas personales realizadas por el autor, con las que se realiza un amplio recorrido por la memoria colectiva de la parroquia tinetense de El Pedregal.
Vecinos y allegados quisieron arropar al autor en un acto cargado de emoción, destacando su esfuerzo, constancia y compromiso con la recuperación y difusión de la historia de la parroquia que le vio nacer, y que el escritor lleva años divulgando fuera de Asturias. La publicación, que cuenta con 41 capítulos y cerca de 600 fotografías antiguas restauradas, supone un exhaustivo retrato histórico y social de la localidad.
Durante el homenaje, Millariega recibió diversos obsequios por parte del pueblo: una cesta de productos típicos de Tineo, una placa conmemorativa y un detalle especialmente simbólico y emotivo para él, la entrega de una llave que le permitirá abrir las viviendas del pueblo durante toda su vida, como muestra de que “siempre será recibido como uno más de la comunidad”.
El autor decidió sacar la obra a precio de coste, asumiendo “importantes pérdidas económicas, con el objetivo de que los vecinos pudieran acceder al libro sin tener que afrontar precios elevados, habituales en proyectos editoriales de esta envergadura”, detalla el autor, que entendió que el trabajo realizado se convertiría en un legado para El Pedregal.
