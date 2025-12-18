Fallece Marcelino Lozano Sol, natural de Allande, autor de libros que retratan la vida rural
El Ayuntamiento allandés destaca la trayectoria de su vecino por “el valioso legado” que ha dejado con sus escritos para “la memoria y la identidad de nuestro concejo”
La parroquia de Lago, en Allande, despidió este jueves a mediodía a su vecino Marcelino Lozano Sol, de 78 años, natural de la localidad de Castanedo, aunque de joven había emigrado a Avilés para trabajar en una fábrica de aluminio. Además de su trabajo, también se dedicó a la investigación y es autor de varios libros que reflejan la vida rural en los años cincuenta y sesenta del pasado siglo.
El Ayuntamiento de Allande, que expresó a través de sus redes sociales su pésame a la familia, reconoció a su vecino por una “trayectoria vital y literaria que ha sido un valioso legado para la memoria y la identidad de nuestro concejo”.
“Dedicó una parte importante de su vida a recoger, documentar y transmitir la memoria del mundo rural asturiano, desde dentro, con sinceridad y profundidad. Fruto de ese empeño son sus obras que constituyen testimonios imprescindibles para conocer la vida campesina tradicional de Allande y del occidente de Asturias”, detallan.
Su primera publicación fue “Castaedo y Monón en poucas palabras. Vocabulario y memoria viva” (2014), en el que recoge las palabras y las vivencias en ambos pueblos allandeses. Luego llegó “Las abejas, con el viento en contra. Hábitat e historia en Allande” (2020), dedicado a la apicultura, tan presente en el concejo allandés. Su último libro, publicado el año pasado es “El camino del emigrante. Reflexiones y testimonios orales”.
El Ayuntamiento de Allande hace un reconocimiento institucional a Marcelino Lozano Sol “por su labor cultural y humana”, ya que aseguran que con sus trabajos “no solo preservó palabras y saberes casi olvidados, sino que también contribuyó a fortalecer el conocimiento del patrimonio inmaterial de Allande, ayudando a que futuras generaciones puedan conocer y entender el modo de vida de sus antepasados”.
