Valdés destina 74.500 euros al deporte base: "La apuesta por la práctica deportiva en todas las edades es firme", dice el Ayuntamiento

El Ayuntamiento de Valdés ha destinado un total de 74.500 euros en ayudas al sector deportivo local, con el objetivo de fomentar la actividad física y apoyar a los clubes y eventos que dinamizan la vida deportiva del concejo.

De esta cantidad, 50.000 euros se han repartido entre los clubes siguiendo criterios objetivos, como el número de federados, los desplazamientos, la profesionalidad de los entrenadores, el gasto en arbitrajes y equipaciones, así como la promoción del deporte base entre niños y jóvenes.

Entre los beneficiarios se encuentra Marchica Baloncesto, que recibe 11.726 euros; Valdés ACF, con 8.287 euros; Recta Final, con 8.068 euros; Luarca Tenis Mesa, con 6.852 euros; Concejo Valdés Fútbol Sala, con 3.100 euros; Ajedrez Valdesva, con 2.094 euros; Barcia C.F., con 1.989 euros; CD Treviense, con 1.978 euros; Kárate Luarca, con 1.822 euros; Luarca CF, con 1.743 euros; Rally Agustín, con 1.128 euros; GM Estoupo, con 761 euros; y Capiecha, con 444 euros.

Inversión en actividades

Asimismo, se han adjudicado 24.500 euros para la organización de eventos deportivos que incluyen la San Silvestre, Rally-Sprint, el Torneo Internacional de Fútbol Sala, el Torneo de Gimnasia Rítmica, los trails de Trevías, Cadavedo y Setienes, triatlones, Autos Locos, el Torneo San Miguel de Ajedrez, Torneos de Golf, 3x3 de Baloncesto, BTT, Pegaso, la Ruta Cicloturista y Torneos de Tenis de Mesa, actividades que atraen a participantes de toda la región y contribuyen a dinamizar la economía local.

La concejala de Deportes, Clara García, subraya que estas ayudas representan "una apuesta firme por el deporte local". Tras el reciente reconocimiento de Valdés como Villa Europea del Deporte, el Ayuntamiento ha forzado su compromiso con los clubes y las actividades "que permiten que niños, jóvenes y mayores practiquen deporte de manera regular y segura".

García añadió que "estas ayudas no solo fomentan la actividad física, sino que también consolidan eventos que atraen visitantes y fortalecen la vida social y económica del concejo"