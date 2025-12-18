Villayón celebra la unión entre los vecinos de más edad con una sorpresa: este será el día y el lugar

Villayón se prepara para clausurar mañana, viernes 19 a la una de la tarde, los talleres de manualidades del programa Soledad No Deseada correspondientes al cuarto trimestre, con un acto que tendrá lugar en el bajo de las antiguas escuelas. Allí, el cuarto grupo de participantes, procedente de la escuela de San Pelayo, colocará las últimas piezas del Nacimiento que han ido elaborando a lo largo de las últimas semanas.

Los asistentes a los talleres de Valdedo, Granas y Parlero han instalado las diferentes partes del Belén, informa la alcaldesa, Estefanía González. La iniciativa relacionó a 60 vecinos .

La regidora tiene muchas expectativas para mañana, viernes: "Será un día de celebración, no solo por ver concluido este proyecto colectivo, sino por el valor humano que representa". "Estos talleres permiten que vecinos y vecinas compartan tiempo, experiencias, risas y esfuerzos, y al final del día comprobar el resultado de lo que han creado juntos es un motivo de orgullo para todos", indica.

Exposición

La soledad no deseada es un fenómeno que va más allá del mero hecho de estar físicamente solo; se trata de un sentimiento subjetivo de desconexión social que puede afectar a personas de cualquier edad, aunque aumenta con la edad y en contextos con menor densidad poblacional, según el gobierno regional.

En Asturias, la Estrategia Asturiana sobre la Soledad No Deseada 2025–2030 impulsa programas de detección, prevención e intervención para apoyar a quienes se encuentran en riesgo o en situación de aislamiento involuntario, con acciones que incluyen talleres, redes vecinales y actividades comunitarias.

La alcaldesa anima a visitar el Belén durante la próxima semana, ya que permanecerá expuesto en horario del Centro de Día, de 10 de la mañana a cinco de la tarde, para que todos los vecinos puedan disfrutar del trabajo realizado y recordar la importancia de la compañía y la participación social en la vida comunitaria.