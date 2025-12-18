Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pulso Real Oviedo y AlmadaNuevo presidente del SportingHuelga médicos AsturiasPlanes viejo HUCAVolver a Asturias por Navidad
instagramlinkedin

Villayón celebra la unión entre los vecinos de más edad con una sorpresa: este será el día y el lugar

Los participantes en los talleres de Soledad No deseada de Valdedo, Granas y Parlero han diseñado en Belén que se exhibirá en el centro de día

Un momento de uno de los talleres.

Un momento de uno de los talleres. / R. A. S.

Ana M. Serrano

Ana M. Serrano

Villayón

Villayón se prepara para clausurar mañana, viernes 19 a la una de la tarde, los talleres de manualidades del programa Soledad No Deseada correspondientes al cuarto trimestre, con un acto que tendrá lugar en el bajo de las antiguas escuelas. Allí, el cuarto grupo de participantes, procedente de la escuela de San Pelayo, colocará las últimas piezas del Nacimiento que han ido elaborando a lo largo de las últimas semanas.

Los asistentes a los talleres de Valdedo, Granas y Parlero han instalado las diferentes partes del Belén, informa la alcaldesa, Estefanía González. La iniciativa relacionó a 60 vecinos . 

La regidora tiene muchas expectativas para mañana, viernes: "Será un día de celebración, no solo por ver concluido este proyecto colectivo, sino por el valor humano que representa". "Estos talleres permiten que vecinos y vecinas compartan tiempo, experiencias, risas y esfuerzos, y al final del día comprobar el resultado de lo que han creado juntos es un motivo de orgullo para todos", indica. 

Exposición

La soledad no deseada es un fenómeno que va más allá del mero hecho de estar físicamente solo; se trata de un sentimiento subjetivo de desconexión social que puede afectar a personas de cualquier edad, aunque aumenta con la edad y en contextos con menor densidad poblacional, según el gobierno regional. 

En Asturias, la Estrategia Asturiana sobre la Soledad No Deseada 2025–2030 impulsa programas de detección, prevención e intervención para apoyar a quienes se encuentran en riesgo o en situación de aislamiento involuntario, con acciones que incluyen talleres, redes vecinales y actividades comunitarias. 

La alcaldesa anima a visitar el Belén durante la próxima semana, ya que permanecerá expuesto en horario del Centro de Día, de 10 de la mañana a cinco de la tarde, para que todos los vecinos puedan disfrutar del trabajo realizado y recordar la importancia de la compañía y la participación social en la vida comunitaria.

TEMAS

  1. Cambios en las matrículas de coche en 2026: la novedad que llega a los nuevos coches
  2. Misterioso suceso en Oviedo: investigan la muerte de un hombre que llegó al HUCA con un tiro en la cabeza
  3. Graban a un oso devorando a una burra en Oviedo: 'Están al lado de nuestras casas y nos van a comer a nosotros
  4. Las razones del cierre indefinido de la histórica Quinta del Ynfanzón (y la leyenda de su supuesto fantasma no tiene nada que ver)
  5. Suceso con final feliz en Oviedo: una mujer da a luz a una niña en un baño del Centro Cívico
  6. El Ayuntamiento de Oviedo inicia la obra para cambiar la empinada escalera de Víctor Sáez por un ascensor
  7. Vuelco económico en Asturias: el comercio y la hostelería ya pesan más que la industria en el PIB de la región
  8. La cadena de bollería más famosa de España abre su segundo establecimiento en Gijón en un 'espacio moderno y acogedor

Aterriza en Lidl el abrigo calefactor que arrasa para el invierno y por 25 euros

Aterriza en Lidl el abrigo calefactor que arrasa para el invierno y por 25 euros

Erasmus Rural: siete estudiantes de la Universidad de Oviedo impulsan la innovación educativa en zonas rurales de Asturias

Erasmus Rural: siete estudiantes de la Universidad de Oviedo impulsan la innovación educativa en zonas rurales de Asturias

El campo europeo, con presencia asturiana, exige a la UE una PAC fuerte y sin recortes presupuestarios

El campo europeo, con presencia asturiana, exige a la UE una PAC fuerte y sin recortes presupuestarios

Adiós al problema de que el vecino no quiere pagar la calefacción central: la Ley da poder a la junta de propietarios para acordar medidas disuasorias frente a la morosidad

Adiós al problema de que el vecino no quiere pagar la calefacción central: la Ley da poder a la junta de propietarios para acordar medidas disuasorias frente a la morosidad

La vía exprés para reubicar a menores que llegan a Canarias se atasca y triplica los plazos previstos

La vía exprés para reubicar a menores que llegan a Canarias se atasca y triplica los plazos previstos

De la Patagonia a Gijón: Mateo Di Noto, el joven argentino que encontró en la artesanía un nuevo comienzo

De la Patagonia a Gijón: Mateo Di Noto, el joven argentino que encontró en la artesanía un nuevo comienzo

De la Patagonia a Gijón: la artesanía como nuevo comienzo

El Gobierno de Asturias digitaliza la educación: avances en plataformas y herramientas para alumnos y docentes

El Gobierno de Asturias digitaliza la educación: avances en plataformas y herramientas para alumnos y docentes
Tracking Pixel Contents