Ahora sí, los cuchillos de Taramundi serán cien por cien de Taramundi: todas las fases de producción se harán en casa con la puesta en marcha del nuevo Centro de Artesanía de Bres

El Centro de Artesanía de Bres, en Taramundi, ha sido este jueves escenario de una visita cargada de simbolismo y expectativas. Un espacio hasta ahora "infrautilizado", según la directora del Centro de Innovación Territorial de Asturias (CIT Asturias), Graciela Blanco, que, si se cumplen los plazos previstos, se convertirá en el corazón del futuro Centro de Innovación y Creación de la Cuchillería de Taramundi.

Con una inversión estimada de alrededor de 350.000 euros y un plazo de ejecución aproximado de un año, el proyecto que se materializará en la planta baja y permitirá localizar en el propio territorio fases clave del proceso productivo que hoy se realizan fuera, como la fabricación de hojas o determinados mecanizados, algo por lo que luchaba el sector.

De esta manera el proceso se fabriración de cuchillos de Taramundi se hará desde el inicio hasta su término en el concejo. En resumen: ninguna parte de la producción se tendrá que hacer, por obligación, fuera del concejo o de la comunidad.

Para ello, el Centro de Artesanía de Bres dispondrá en un futuro de "maquinaria avanzada y de alta precisión", convirtiéndose en una infraestructura productiva compartida al servicio de los talleres locales.

Este proyecto es "largamente esperado en el concejo", según el alcalde, César Villabrille. Está llamado a marcar un antes y un después en uno de sus oficios más emblemáticos y singulares del concejo, la cuchillería. "Será bueno para el sector, para el Ayuntamiento y para el concejo, ya que a raíz de esto surgirán nuevos artesanos y se darán más facilidades a los que ya están trabajando en Taramundi", indicó el regidor.

Villabrille confirmó que en la actualidad se está creando una asociación para optar a la Indicación Geográfica Protegida.

Hasta Bres, y para anunciar la esperada noticia, se desplazó, además del alcalde taramundés y la directora del CIT Asturias, el secretario general para el Reto Demográfico, Paco Boya; el presidente de la Red Asturiana de Desarrollo Rural (Reader), Belarmino Fernández; el director general de Reto Demográfico, Marcos Niño Gayoso, y la potavoz de los grupos CIT en Asturias, María Martos.

Un encuentro que visualiza la "alianza", según Marcos Niño, entre administraciones, tejido local y estructuras de desarrollo rural para dar respuesta, desde la innovación, a los desafíos estructurales del medio rural.

El denominado Proyecto Bres no es uno más. Se trata del primer proyecto con inversión directa impulsado por el CIT Asturias desde su creación, en agosto de 2025, y nace con una vocación claramente estratégica: "garantizar la continuidad, competitividad y viabilidad de la cuchillería tradicional de Taramundi, uno de los principales activos identitarios y productivos del occidente asturiano".

Fruto de un trabajo de escucha

La iniciativa es fruto de un trabajo previo de escucha y diagnóstico del sector y responde a problemas de fondo bien conocidos: la deslocalización productiva, la pérdida de valor añadido, la falta de relevo generacional o la infrautilización de equipamientos públicos.

Desde el CIT Asturias se insiste en que el objetivo no es sustituir a los artesanos, sino "reforzar su trabajo, mejorar la calidad y la trazabilidad del producto, incrementar su valor añadido y sentar las bases técnicas" para avanzar hacia una futura Indicación Geográfica Protegida (IGP) de la Cuchillería de Taramundi.

El interés que despierta el proyecto trasciende ya el ámbito local, occidental y asturiano. Ha sido seleccionado entre un centenar de candidaturas de todo el Estado para participar en el I Congreso Estatal de Economía Social y Territorios Vivos, que se celebrará el próximo 22 de diciembre en Córdoba, donde será presentado como ejemplo de "buena práctica en innovación territorial y desarrollo rural".