Tineo muestra en fotografías ejemplos de soledad no deseada en el concejo
Una treintena de imágenes componen una exposición, que se puede ver en la Casa de Cultura, en la que los vecinos que viven solos son protagonistas
Un retrato de la soledad es lo que muestra la exposición fotográfica “Una frase, un sentimiento” que se puede ver estos días y hasta el 8 de enero en la sala de exposiciones de la Casa de Cultura de Tineo. Se trata de una serie de fotografías realizadas en el marco de las actividades organizadas por el Ayuntamiento de Tineo dentro del Programa de Soledad no deseada.
La exposición está compuesta por treinta fotografías de las que son protagonistas vecinos del concejo que viven solos. A cada imagen le acompaña una frase o un sentimiento que reflejan cómo cada persona vive esa situación de soledad.
“La muestra invita a reflexionar sobre la soledad no deseada desde una mirada cercana y humana, visibilizando realidades que forman parte de nuestro día a día y poniendo en valor el vínculo, la compañía y el cuidado compartido”, subrayan desde el Ayuntamiento.
La visita a la exposición es gratuita y puede realizarse de lunes a jueves, en horario de 10.00 a 13.00 horas y de 15:30 a 19:30 horas, y viernes, en horario de 9.00 a 15.00 horas.
