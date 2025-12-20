Ence espera a que concluya el ERE de Galicia para acometer el de Navia
La empresa y el comité asturiano, sin contacto desde que rompieron la negociación hace 15 días
El pasado 4 de diciembre tuvo lugar la última reunión de la comisión negociadora del expediente de regulación de empleo (ERE) que la compañía productora de pasta de celulosa Ence quiere aplicar en la fábrica de Navia, con 97 salidas previstas. El encuentro finalizó con la ruptura de las conversaciones por las diferencias entre la empresa y el comité en torno a las condiciones de prejubilación de 29 empleados. Desde entonces no ha vuelto a haber ningún contacto entre las partes. La razón, según las fuentes consultadas, es que Ence quiere esperar a que finalice el ajuste que también está preparando en su otra factoría, en Pontevedra, para acometer definitivamente el de la planta asturiana.
Fuentes tanto del comité como de la propia plantilla de la fábrica naviega coinciden en que ese es el principal motivo por el cual las negociaciones se han interrumpido de una forma tan súbita. A ello se añaden las inminentes vacaciones de Navidad, que dificultan retomar el proceso. Hasta el desencuentro del pasado día 4, las conversaciones entre la cúpula y los representantes laborales de Navia avanzaban en un tono de cordialidad y apertura al diálogo, dentro de las diferencias. La conflictividad estaba en la planta de Pontevedra, cuyos trabajadores rechazaron de plano cualquier despido y convocaron varios días de huelga.
No obstante, Ence anunció ayer que finalmente alcanzó un acuerdo con el comité de la fábrica gallega, con lo que se pondría fin al enfrentamiento entre la plantilla y la compañía, aunque el resultado, al cierre de esta edición, estaba pendiente de ratificación en asambleas.
En concreto, los términos del acuerdo pasan por alcanzar 35 salidas (inicialmente se proponían 39), todas ellas voluntarias. Dentro de seis meses se volverán a reunir las partes para evaluar la situación.
