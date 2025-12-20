Una formación para apoyar el relevo generacional en las ganaderías asturianas: "Es muy necesario poder formarnos, aporta seguridad"

Casi medio centenar de jóvenes ganaderos de distintos puntos de Asturias participaron este viernes en la primera acción formativa de Campoastur Next, el programa impulsado por la cooperativa homónima para apoyar el relevo generacional en las ganaderías y reforzar el futuro del medio rural. La formación combina teoría y práctica, así como experiencias directas con visitas a granjas de referencia, ferias y eventos profesionales, tanto de ámbito nacional como internacional.

La primera sesión, que se impartió en la sede central de Campoastur en Otur, contó con dos ponencias a cargo de Javier Murias, asesor en vacuno lechero; y Carlos Martín, veterinario especialista en alimentación de vacuno; que abordaron la gestión de los forrajes desde un enfoque técnico y práctico, poniendo el acento en su influencia directa en la salud del ganado, la calidad de la leche y la rentabilidad de las explotaciones.

Además, la jornada se completó con una sesión práctica en la ganadería Chaca (Otur), donde los participantes pudieron trasladar al terreno los contenidos tratados durante la mañana, "reforzando el enfoque práctico y la utilidad inmediata de la formación", destaca la organización, que valora "el alto grado de participación de los asistentes".

"La respuesta de los jóvenes y el nivel de participación que hemos visto hoy refuerzan la idea con la que nació Campoastur Next: ofrecer formación útil, aplicada y cercana a la realidad de las ganaderías", valora el director general de Campoastur, Jesús López, que pone el énfasis en que "el relevo generacional se construye con hechos, no solo con mensajes".

Desde la organización detallan que se dieron numerosas intervenciones, preguntas y aportaciones por parte de los jóvenes ganaderos, que compartieron experiencias reales de sus explotaciones y generaron un intercambio directo con los ponentes.

Para Rubén López, responsable del programa Campoastur Next, ver la alta participación que hubo durante toda la jornada demuestra que el programa conecta "con las necesidades reales de los asistentes y con el día a día de las explotaciones".

Saúl González, joven ganadero participante en el programa, además de miembro del Consejo Rector de Campoastur, destacó que este tipo de jornadas son "muy necesarias. Poder formarnos, compartir dudas con otros jóvenes y hacerlo con el apoyo de la cooperativa aporta seguridad y ayuda a tomar mejores decisiones en el día a día de la ganadería".

Precisamente, el presidente de Campoastur incidió en que “este programa es una apuesta clara de la cooperativa por las nuevas generaciones. Queremos que los jóvenes ganaderos se sientan respaldados, acompañados y parte activa de un proyecto colectivo con futuro”.

El programa se impulsa con la colaboración de la Fundación Caja Rural de Asturias y continuará con nuevos módulos formativos, visitas técnicas y experiencias prácticas.