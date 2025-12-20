Papá Noel cambia Laponia por Cudillero: así es la casa más marinera (y visitable) de San Claus en Asturias que parece una postal navideña
A la preciosa vivienda no le falta detalle: mesa de trabajo, cama, sofá, árbol de Navidad, máquina de escribir...
Papá Noel ha cambiado Laponia por Cudillero. Santa Claus vive estos días en una preciosa casa, ubicada en la céntrica plaza San Pedro, desde donde trabaja duramente para que ningún niño se quede sin regalos esta Nochebuena. Su vivienda más marinera parece sacada de una postal. Y no le falta detalle: colchas, cojines, manteles y lazos, todo con estampado de cuadros rojos y verdes; mesa de trabajo, cama, la mesita de noche, sofá, teléfono por cable, máquina de escribir... Y, por supuesto, un gran árbol de Navidad y un montón de regalos.
La casa bien podría ganarse el título de la más bella de España. Y lo mejor es que se puede visitar. El Ayuntamiento de Cudillero, que es quien está detrás de esta iniciativa, abrió las puertas del chalet de Papá Noel el pasado día 12 de diciembre. Pese a la gran carga de trabajo que tiene por estas fechas, Santa Claus recibe a todos los niños que se acercan a conocer su humilde pero coqueta morada en los días y horarios de apertura al público.
Solo dos días
Ya queda pocos días para que Papá Noel haga su magia en Asturias y también son pocos los días que quedan para conocer su casa marinera. Los interesados pueden apuntar estas fechas: este domingo, día 21, y el próximo miércoles, día de Nochebuena, de 12 a 14 horas.
"Muy cuqui"
Quien entra en ella queda maravillado. "Qué casa más cuqui tiene Papá Noel", "Qué bonito", "Me encanta" son las reacciones de los visitantes. Santa Claus no solo enseña a los asturianos su casa, sino que también escucha a los más pequeños y recoge sus cartas con las peticiones de juguetes.
La preciosa vivienda de Papá Noel en Cudillero es de planta baja y de piedra. El protagonista, inseparable de su traje rojo, recibe a los niños sentado en una butaca junto al árbol de Navidad. A la izquierda, está su despacho, donde se pueden ver apilados unas cuantas cajas de regalos. A la derecha, está su cama y dos butacas junto a una pequeña silla. Todo de decorado con exquisito gusto y orden.
