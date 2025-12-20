Sonora cacerolada a Barbón en demanda de la reparación del colegio de Vegadeo: "No hay por donde cogerlo, necesita un compromiso de varios años"

Sonora cacerolada en el centro de Vegadeo para reivindicar el arreglo integral del colegio público Jovellanos, de la localidad, fundado hace 48 años y al que asisten 240 estudiantes. Numerosas familias se dieron cita este sábado, a las once de la mañana, ante el Ayuntamiento para mostrar su hartazgo ante los compromisos incumplidos de la Administración regional sobre la prometida rehabilitación integral de más de 1,2 millones.

Sonora cacerolada a Barbón en demanda de la reparación del colegio de Vegadeo

La concentración finalizó con una reunión de la directiva la Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA) con el propio presidente del Principado, Adrián Barbón –que acudió a Vegadeo para asistir al acto de entrega del título de Hijo Adoptivo del profesor del instituto del concejo Luis Felipe Fernández– y con un nuevo compromiso. El Presidente se comprometió con los representantes de las familias a abordar en el próximo año la redacción e inicio de ejecución de la primera fase del proyecto, correspondiente a la eficiencia energética, que incluiría intervenciones en la cubierta, fachadas y cambio de ventanas.

En los presupuestos regionales se recoge una partida de 136.000 euros para el colegio, que las familias consideran insuficiente. No obstante, Barbón explicó que sería suficiente para iniciar la obra a finales del próximo año. "Es lo mismo que nos dijeron el año pasado, pero esperamos que con esta movilización esta vez sea la buena", recalcó Alejandro Murias, presidente de la AMPA, que aseguró que el compromiso adoptado por Barbón va más allá y ya han hablado de una segunda fase.

"Prometió iniciar una segunda fase con una cuantía importante para actuar en el gimnasio, cubrir patios, porque los niños en días de lluvia tienen que estar en los pasillos, así como otras muchas intervenciones que aún necesita el colegio", destacó Murias, que pidió al presidente del Principado que esa segunda parte de las obras se enlace con la primera para que no se demore en el tiempo.

El Presidente no dudó en dirigirse a las familias, que llevaron su protesta a la puerta del local donde se realizó la reunión, para trasladarles los compromisos adquiridos y quiso agradecerles "la movilización respetuosa" celebrada.

Murias confesó que las sensaciones en la reunión fueron "buenas", pero recordó que también lo habían sido en anteriores ocasiones con representantes de la Consejería de Educación, por lo que le cuesta tener plena confianza en las palabras de Barbón y aseguró que no estarán "contentos y satisfechos" hasta el momento en el que vean entrar "a los operarios en el colegio para realizar las reformas".

En 2021 se puso sobre la mesa la reforma integral del centro con 1,2 millones de euros, pero estuvo "dos años en un cajón". En 2023 y 2024 se incluyeron en los presupuestos partidas de 450.000 y 860.000 euros, que no se ejecutaron. "Nos dijeron que a finales de este año veríamos la obra y lo que vimos es como desaparecía ese millón de euros y se incluía una consignación presupuestaria de 136.000 euros, que es inadmisible", repasó Murias, que considera que la inversión prevista es un tercio de lo que haría falta para el colegio: "No hay por donde cogerlo, necesita un compromiso de varios años".

En la protesta hubo intervenciones de una representante del Consejo Escolar y también de dos estudiantes, Sabela Pinto y Diego Coto, que se encargaron de poner un toque de humor a la reivindicación con la lectura de unas rimas con las que repasaron las deficiencias del centro. "Aprendemos con ilusión, pero nuestro cole necesita reparación", concluyeron.