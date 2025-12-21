El Occidente se despide de Jesús Méndez, una figura clave de la información comarcal

El Occidente se despide de una figura clave de la información comarcal, M. Jesús Méndez Rodríguez, que falleció este sábado a los 79 años. Méndez Rodríguez fue el impulsor de la radio comercial en el Occidente, fundando la primera gran emisora que cubría la información de la zona noroccidental y hasta la Mariña Lucense.

Fue en 1988 cuando puso en marcha el Centro Emisor de Occidente, que luego pasaría a integrarse en la cadena Ser. “Lo hizo por convicción, consideraba que era necesario dar espacio a la información comarcal contada por sus protagonistas, ya que no tenía cabida en otros medios a nivel regional y todavía menos nacional”, explica su hija Norma Méndez, que ha seguido sus pasos en la emisora y es la actual responsable de ORT Ser Navia.

Un proyecto que siguió creciendo y que diez años después, en 1998, incorporó una televisión comarcal, siguiendo la misma filosofía de dar voz a la gente de la zona.

M. Jesús Méndez Rodríguez había sido músico y cuando se apartó de ese mundo fue cuando fundó la emisora, ya que según cuenta su hija sus grandes pasiones siempre fueron la música, el cine y la radio.

“Era un auténtico apasionado de la información, vivía la profesión intensamente y no se perdía un acto, incluso tuvo una línea microfónica instalada en casa para poder mandar crónicas fuera del horario de la radio”, recuerda su hija.

Se convirtió en un referente y siempre tuvo claro la imparcialidad y neutralidad de su proyecto informativo. “Su objetivo era la información, así que daba voz a todas las partes implicadas, a todos los partidos políticos, era una persona muy profesional y muy exigente en el trabajo”, rememora Norma Méndez.

Se jubiló a los 65 años, pero siguió vinculado a la radio hasta hace cinco años, con la llegada de la pandemia de covid-19. Ni siquiera una discapacidad visual desarrollada en los últimos años había logrado apartarle de su pasión. “No podía ver, pero trabajaba de memoria por esa pasión que tenía por la radio”, recalca su hija.

El funeral se celebrará este lunes 22 de diciembre, a las 12.00 horas, en la iglesia parroquial de San Martín de Mohías (Coaña). En la esquela se especifica que no se admiten flores y que, en su lugar, a Jesús Méndez le gustaría que el dinero destinado a las flores se donara a la asociación protectora de animales del Occidente.