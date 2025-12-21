Piantón celebra su mercado de Navidad con treinta puestos: "Todo está hecho por los vecinos y por la asociación"
"El pueblo está muy bien decorado", ensalzan los expositores, llegados de Asturias y Galicia
Piantón, en Vegadeo, celebra este fin de semana su segundo Mercado de Navidad. Una treintena de puestos de artesanía llegados de diferentes puntos de Asturias y Galicia se dieron cita en la plaza de San Esteban. La lluvia deslució un poco la jornada, ya que todo el mercado se encuentra al aire libre, pero los participantes se mostraban igualmente entusiasmados con la propuesta.
"Es la primera vez que vengo y aunque no venda nada a mí me encanta. El pueblo está muy guapo y muy bien decorado, es una pena que el tiempo no ayude", lamentaba Rosa Pérez, que traía su puesto de artesanía de Soto del Barco.
Vecina del pueblo es Aurora Fernández Blanco, que exponía la mercancía de su librería ubicada en Vegadeo, y valora como el pueblo se vuelca con la organización, que corre a cargo de la asociación cultural Honor del Suarón. "Este es un pueblo vivo, todo está hecho por los vecinos y por la asociación", reconocía.
Elisabeth Lombardía, presidenta del colectivo, explicaba que el mercado surgió a raíz del éxito de la celebración del medieval y porque los propios expositores echaban en falta uno navideño por la zona.
Además del mercado, tanto ayer como hoy, domingo, se celebran diferentes actividades para todos los públicos, como talleres y actuaciones, incluyendo el domingo, a las 12.30 horas, una papanoelada intergeneracional solidaria.
En La Caridad también estrenaron este sábado su primer mercado navideño con más de 40 puestos y actividades familiares.
