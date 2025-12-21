Vegadeo ensalza la labor educativa del docente Luis Felipe Fernández, impulsor de Foro Comunicación y Escuela: "Es una figura transformadora"

"Desde hoy, Vegadeo también es mi casa, forma parte de mi identidad y de mi responsabilidad", reconoció ayer el docente Luis Felipe Fernández, natural de Castropol, tras recibir de forma oficial el título de hijo adoptivo de Vegadeo, concejo en el que ejerce como profesor en el instituto Elisa y Luis Villamil. Centro educativo en el que, en 2008, puso en marcha el innovador proyecto educativo Foro Comunicación y Escuela, con el que ha abierto "ventanas al mundo para nuestros jóvenes". "Pero también ha traído el mundo a este territorio", como indicó el alcalde, César Álvarez.

Luis Felipe Fernández, ejemplar en Vegadeo

El Regidor ensalzó del docente su implicación con la educación: "No se conforma con transmitir contenidos, sino que se implica en formar ciudadanos críticos, comprometidos y conscientes de su entorno".

Luis Felipe Fernández además de agradecer la distinción y recordar su intensa vinculación desde la infancia con Vegadeo, aprovechó su intervención para defender la importancia de la escuela en la zona rural: “Durante demasiado tiempo, el medio rural fue contemplado como periferia. Sin embargo, el medio rural ha sido y sigue siendo el custodio de valores esenciales: la cooperación, la sobriedad, la honestidad y el sentido de comunidad. Valores que si no se acompañan con formación sólida corren el riesgo de quedar reducidos a memoria. Por eso afirmo con convicción profunda que el futuro del medio rural solo es posible a través de la educación”.

Cierre del acto institucional con la interpretación del himno de Asturias. / D. Álvarez

Al acto también asistió el presidente del Principado, Adrián Barbón, que definió al profesor como una "figura transformadora" al que agradeció su labor y le rogó que continúe demostrando que "la enseñanza y la comunicación abren las puertas del mundo". Asimismo, le reconoció la valiosa lección que transmite sobre la escuela pública como posibilitadora de rebasar "fronteras económicas y geográficas, además de ser el ascensor social por excelencia".

La parte más personal e íntima del homenajeado estuvo presente a partir de las palabras de sus ahijados Jacobo Fernández y Borja León, y también de su amigo el empresario Francisco Rodríguez García.

Este año, el profesor también recibió la Medalla de Asturias, además cuenta con el reconocimiento de la Cruz de Alfonso X el Sabio. Asimismo, también había sido nombrado hijo adoptivo de Ibias en 2002 y en su concejo natal Castropol recibió el título de hijo predilecto en 2018.