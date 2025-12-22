Una pedrea que ilusiona en Castropol: "Repartimos 45.000 euros entre nuestros parroquianos"
El Occidente se tuvo que conformar con el reparto de premios menores en la lotería de Navidad
El café bar Antón, situado en el centro de Castropol, repartió 45.000 euros entre sus clientes con la lotería de Navidad. El número que vendían en el local, el 55849, fue agraciado con uno de los más de mil premios que reparte la pedrea y lo recibieron con mucha ilusión. “Son 100 euros al décimo, pero algo es algo, y entre todo lo vendido repartimos 45.000 euros entre nuestros parroquianos”, celebra Carmen Lopes, propietaria del establecimiento junto a Jesús Tamargo. Asegura que tienen la certeza de que el dinero “se quedó todo en el pueblo porque somos un bar que está situado en el centro, no es un lugar de paso”, asegura Lopes.
Para ellos la mañana del sorteo de la lotería es muy especial, muy cerca tienen a la administración de lotería de Castropol, donde compraron la lotería, y todos estuvieron muy pendientes de la radio y la televisión para saber si la suerte sonría al concejo.
Aunque no han dado grandes premios, Lopes cuenta que en los últimos tres años en la misma calle una tienda, la administración y ahora ellos fueron repartiendo pedazos de ilusión con sus décimos.
Al resto del Occidente también le tocó conformarse con los premios dejados por las pedreas y las terminaciones, puesto que la suerte pasó de largo y no dejó ninguno de los grandes premios del sorteo. En Cangas del Narcea, el bar Picatuero, celebró la suerte de que el décimo que vendió a sus clientes compartiese terminación con el gordo. Así pudieron festejar su primer año de apertura repartiendo alegría entre sus clientes con 120 euros por décimo.
Una terminación que también llevaban las participaciones de la Asociación de Festejos de Cornellana y el Motor Club del Eo de Castropol, que repartieron así un pellizco de fortuna por sus respectivos concejos.
Consulta aquí si tu décimo está premiado y todos los resultados de la Lotería de Navidad 2025.
