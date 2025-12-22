Tapia inicia la transformación de su museo dedicado a los Señores de las casas palacio (y se cambiará hasta el nombre)

El Ayuntamiento de Tapia renovará por completo su museo de Los Señores de las casas palacio, un equipamiento inaugurado en 2009 y que constituye una de las tres puertas de entrada al Parque Histórico del Navia. Sin embargo, dieciséis años después, el espacio ha quedado desfasado y será objeto de una transformación que va desde los contenidos hasta su mismo nombre: dejará de ser museo y pasará a ser catalogado como centro de interpretación.

El proyecto de reforma, encargado a la empresa Eteria, está listo desde el año pasado y acaba de salir a licitación el suministro e instalación de desarrollos expositivo y audiovisual para el espacio, con un montante de 116.798 euros. La actuación tiene un plazo de ejecución de cuatro meses.

Esta transformación afectará a los propios soportes físicos y audiovisuales de la información, con el fin de hacer la exposición "más comprensible, accesible y atractiva". También se incorporarán sistemas "expositivos interactivos, de carácter digital o físico, que permitan la interacción y participación del público, con el fin de despertar el interés y facilitar la asimilación de la información". Por último, se plantea una visita autónoma al centro, por lo que se busca un diseño claro y ordenado.

Análisis del espacio

La empresa Eteria, que se ocupó del proyecto de renovación de los contenidos, encargó a la firma Msarqueo Estudio de Arqueología S. L. el análisis del actual espacio expositivo como paso previo a elaborar un discurso renovado. Dice el documento elaborado que la Puerta de Entrada es un centro de interpretación pues no alberga materiales o colecciones de valor histórico, ni tiene un fin de investigación. Por eso, el primer consejo es el cambio de nombre.

Sobre el contenido, considera la firma encargada del análisis, que "no es demasiado inteligible, pues no se abordan aspectos básicos para la comprensión del fenómeno como el concepto de señorío, tampoco se explican los tipos de dominios, ni su impacto social". Echan en falta también una explicación sobre las características propias de la arquitectura de las casas-palacio o sobre la sociedad del momento. "Estas fallas deben corregirse en la nueva propuesta expositiva, la cual tiene que abordar aspectos conceptuales básicos que ayudan a entender el contexto socioeconómico en el cual se desarrolla el señorío. Las casas-palacio deben ser el punto central y más relevante de la propuesta argumental, ya que es el tema que la propia denominación de la puerta de entrada propone", señala.

Otro aspecto que consideran mejorable es el del marco histórico, ya que actualmente el centro ofrece información sobre un lapso de tiempo demasiado largo, cuando el señorío se desarrolla entre finales del siglo XI y finales del XI. "El discurso histórico que ahora se enseña parte de un planteamiento ambiguo, y en ocasiones falto de cierta corrección histórica", apunta el análisis, que localiza algunos errores como el hecho "de atribuir la fundación de la villa de Tapia a los balleneros vascos en el siglo XVII, cuando hay documentación de época bajomedieval, por tanto muy anterior, que ya habla del puerto de Tapia. El origen de Tapia estaría relacionado con el castro de El Toxal, más que con los balleneros vascos".

El señorío en el centro

"El tema principal sobre el que gravitará el nuevo planteamiento expositivo es la presentación de la historia del señorío en el ámbito comarcal de referencia, la cuenca Navia y Porcía, a través del patrimonio material e inmaterial de esta forma de organización social, económica y política", precisa el documento. En este nuevo planteamiento, se recibirá al visitante con una presentación del Parque Histórico del Navia para después adentrarse en el régimen señorial y su huella en la comarca.

Las casas-palacio del Parque Histórico del Navia constituirán el bloque central e hilo argumental del equipamiento. A través de ejemplos se mostrarán las características de este tipo de construcciones, así como su lectura social y económica. Al final, se explicará el fin de este periodo histórico y cómo surge a finales del siglo XIX una nueva forma de organización social. Aquí se aprovechará para resaltar la figura de Fernando Fernández Casariego y Rodríguez Trelles, Marqués de Casariego, "como ejemplo de la nueva burguesía del siglo XIX". Es la fórmula elegida por la firma contratada para dar cabida a este personaje trascendente para Tapia que ahora está a su juicio mal contextualizado en el museo.

La visita rematará en un "espacio lúdico" en el que se recrea un escenario palaciego a modo de photocall. "Para sentirnos señores de las casas-palacio por un día, pondremos cara al entorno y al vestuario de los señores de la época. Silla y siluetas con trajes de la época, tras las cuales se ocultarán los visitantes, dejando asomar las cabezas", precisa la firma que desarrolló el nuevo concepto museístico.