Emilio de la Cera, secretario general de UGT Suroccidente: "Faltan proyectos que generen empleos y den estabilidad laboral"

El tinetense Emilio de la Cera (El Crucero, 1972) ha sido reelegido por cuarto mandato secretario general del sindicato UGT en el Suroccidente. Es prejubilado de la minería de carbón, sector en el que trabajó durante 23 años, la mayor parte del tiempo vinculado a la mina tinetense de Pilotuerto. Lleva doce años al frente del sindicato, que ahora reduce su ejecutiva de cinco a tres personas, acompañándole el ibiense Ángel Uría, como secretario de Organización, y la allandesa Belén Fernández, secretaria de Igualdad.

¿Cuáles son las principales dificultades a las que se enfrenta UGT en el Suroccidente?

Falta gente joven que se quiera involucrar. No solo para asumir cargos en los sindicatos o las federaciones, sino en las propias empresas la gente no quiere ser delegado. Más bien se va al sindicato cuando se tiene un problema y cuando los servicios jurídicos o nosotros mismos les damos una solución, poco a poco la gente vuelve a darse de baja. De este modo, va subiendo y bajando la afiliación.

¿Ha cambiado la forma de ver a los sindicatos?

Esta fórmula de afiliarse ante un problema siempre ha existido, pero antes había más ideología de sindicato y más afiliación, que también tiene mucho que ver con la estabilidad laboral que teníamos y la presencia de grandes centros de trabajo como eran las minas y la central térmica del Narcea.

Así, el cambio del sindicato está ligado a cómo ha ido evolucionando la comarca.

Sí, una cosa lleva a la otra. Nos falta el asentamiento de empresas, algo que es difícil de conseguir debido a las malas comunicaciones por carretera que tenemos desde hace muchísimos años y que, por lo que se ve, parece que va a seguir dilatándose en el tiempo.

¿Percibe que el trabajador sigue viendo al sindicato como una herramienta útil?

Sí, porque en cuanto hay un problema, se recurre al sindicato. Es la principal herramienta en la defensa de un problema de un trabajador o de un colectivo.

¿Qué destacaría de la función de los sindicatos para que se entienda la importancia de su existencia?

El sindicato es necesario para que se sigan reconociendo los derechos de los trabajadores, y para seguir luchando por otros nuevos y para no perder los adquiridos durante tantos años.

¿Qué prioridades se marcan para los próximos cuatro años?

Seguir reivindicando las necesidades en tema social y laboral que hay en la comarca: falta de trabajo, vivienda, mejora de infraestructuras y de la cobertura de internet en las zonas rurales. Además de seguir ayudando a las federaciones que pertenecen al sindicato y, por supuesto, mantener la atención al trabajador en la sede sindical.

¿Cómo analiza la transición que está viviendo la comarca?

En su momento se le llamó transición justa, pero al pasar los primeros años vemos que de justa tiene poco. Se desmanteló la industria sin tener proyectos definidos a corto plazo y hay gente que trabajaba en subcontratas de la minería y de la térmica que se quedaron por el camino, algunos de ellos están en la poca minería que queda activa. Faltan proyectos que den estabilidad laboral y que generen una cantidad de puestos de trabajo equivalentes a la minería y a la central térmica. Si llegan proyectos de uno o dos trabajadores está bien, son uno o dos más, pero eso no es lo que había antes en la zona.

¿Qué sectores podrían ser estratégicos para traer empleo y volver a dar una gran cantidad de empleo?

Sería necesario volver a tener algo de industria, porque empresas pequeñas y medianas es algo que ya tenemos en los polígonos de Cangas del Narcea y Tineo. Lo que nos falta es una industria grande como había antes, pero eso, sin terminar la autovía a Tineo y con un enlace que llegue a la zona de Cangas del Narcea y a Ponferrada (León) es complicado de conseguir.

¿Cómo ve el futuro del Suroccidente para la próxima década?

Cómo no tengamos unas buenas comunicaciones tanto en infraestructuras como en conexión a internet para el teletrabajo y para los estudiantes, seguiremos igual, tirando poco a poco. Lo que espero es que el futuro no sea tan negro como lo fue este año.

Se refiere a los accidentes mortales en las minas de Cerredo y Vega de Rengos. ¿Cómo lo analiza?

Fue un año muy malo. Ningún trabajador, de cualquier sector, ni en cualquier trabajo, debería perder la vida trabajando.