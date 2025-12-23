El próximo destino del antiguo cuartel de la Guardia Civil de Luarca, anterior a 1900 y en estado de abandono

El Ayuntamiento de Valdés ha decidido dar un paso firme contra uno de los últimos símbolos del deterioro urbano en el corazón de Luarca. El alcalde, Óscar Pérez, ha ordenado a los servicios jurídicos y técnicos municipales iniciar los trámites para declarar en ruinas el antiguo cuartel de la Guardia Civil, un edificio anterior a 1900, ubicado en el entorno de la plaza Alfonso X El Sabio y que desde hace años presenta un estado de abandono avanzado.

La medida se enmarca en la política municipal de erradicar construcciones que amenazan ruina y suponen un riesgo para la seguridad y la salubridad de los viandantes y vecinos, especialmente en zonas neurálgicas de la capital del concejo. "Es la última gran edificación en estado calamitoso que queda en el centro de la villa", señaló el alcalde, subrayando que la actuación responde a "criterios evidentes de seguridad y de salud pública".

Degradar un espacio "sensible"

Con la apertura formal del procedimiento de ruina, será ahora la propiedad del inmueble la que deba mover ficha. Según explicó el regidor, una vez concluida la tramitación administrativa, los propietarios estarán obligados a acometer la rehabilitación del edificio o, en su defecto, proceder a su demolición. "No podemos permitir que un inmueble en estas condiciones siga degradando un espacio tan sensible y transitado de Luarca", afirmó.

El caso del antiguo cuartel no es aislado. Desde el Ayuntamiento recuerdan que el llamado "trabajo antiruinas" ha sido una constante en los últimos años, con intervenciones en distintos puntos del concejo para frenar el deterioro del patrimonio construido y mejorar la imagen urbana. "Mantenemos el compromiso de seguir en esta dinámica", insistió el alcalde, aunque reconoció que no se trata de un camino sencillo.

Procesos largos

Intervenir sobre edificaciones privadas suele implicar conflictos legales y largos procesos burocráticos. "Dar órdenes de actuación en propiedades privadas casi siempre conlleva problemas jurídicos o trámites complejos", admitió el regidor, que aun así defendió la necesidad de actuar "con determinación" cuando está en juego la seguridad ciudadana y la calidad del entorno urbano.

Con esta decisión, el gobierno local busca cerrar una etapa marcada por la presencia de edificios degradados en el centro de Luarca y avanzar hacia una villa "más segura, cuidada y acorde a la importancia simbólica y funcional" de sus espacios más representativos.

En esta línea, se lanzaron varios requerimientos y algunos edificios emblemáticos, como el Casino, se rehabilitaron. Otros ejemplos son la manzana de la imprenta, donde se construirá un parking (solo se conservó la fachada de la metalgráfica de un conjunto de edificios en ruinas) y un solar de la avenida de Galicia sin apenas mantenimiento que el Ayuntamiento, previo acuerdo con el propietario, acondicionó como aparcamiento.