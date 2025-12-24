El Grupo Beatriz toma Cudillero para grabar su villancico navideño y el resultado encanta a sus seguidores: "Es una maravilla"

El Grupo Beatriz, que cuenta con una legión de seguidores dentro y fuera de Asturias, ha elegido Cudillero para grabar su particular felicitación navideña. Se trata de una versión del villancico flamenco "Palillos y Panderos", estrenado en 2024 por Niña Pastori. "Es un temazo que nos encanta y aquí va nuestra humilde versión", señala la formación.

El videoclip comienza con una espectacular imagen de Cudillero iluminado tomada a vista de dron. A continuación, se ve al grupo corriendo por las calles de la capital cudillerense para llegar después a los lugares más icónicos de la villa como su anfiteatro o la plaza del Ayuntamiento, decorada con un espectacular árbol. Tampoco falta una visita a la casa de Papá Noel que estos días se puede visitar en la plaza de San Pedro.

"No pudimos escoger mejor lugar que Cudillero", señala el grupo capitaneado por la acordeonista canguesa Beatriz Rodríguez. No es la primera vez que la formación elige la villa pixueta para un rodaje, ya que también en Cudillero grabaron el videoclip de la canción "Fue difícil". El trabajo se estrenó el lunes 22 de diciembre y el resultado encanta a sus seguidores. "Es una maravilla", "nunca defraudáis" o "está increíble" son algunos de los comentarios que se pueden leer en sus redes sociales.

Al final del videoclip figura un agradecimiento especial al Ayuntamiento de Cudillero y a su Alcalde, Carlos Valle, y su equipo por "su amabilidad y por permitirnos grabar el villancico" en la localidad. También agradecen a la Policía Local y a Protección Civil las facilidades que les dieron para el rodaje. "Y no nos podemos olvidar de nuestra princesa Aroa, que lo hizo genial, y de la actuación estelar del mejor Papá Noel "Janpol", concluye.

La formación no para ni en Navidad. De hecho, este 26 de diciembre actuarán en la sala Morango, de Lugo. El martes 30 actuarán en Mondoñedo y el día 31 harán lo propio en la sala Rosalar, de Ribadeo.