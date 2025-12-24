El percebe alcanza los 199 euros el kilo en la subasta navideña de Puerto de Vega: "Fue toda una sorpresa"

La lonja de Puerto de Vega subastó este martes 360 kilos de percebe con una cifra tope inesperada. El precio máximo del kilo de este crustáceo, especialmente demandado en fechas navideñas, alcanzó los 199 euros. "Toda una sorpresa", reconocía sonriente Jonathan Larriet, uno de los perceberos habituales de la rula portoveguense y responsable de la partida mejor valorada. "No esperaba este precio", añadió.

El precio medio se situó en la cofradía Nuestra Señora de la Atalaya en 76 euros por kilo y en Luarca, se corrió la misma suerte. Se pusieron a la venta 377 kilos, el precio máximo por kilo alcanzó los 185 euros y la media se situó en 63,8 euros. Sin embargo, los perceberos coincidieron en señalar que la campaña especial de Navidad está marcada por la falta de buenas condiciones meteorológicas para faenar. "Si algo la está fastidiando es el mal tiempo", resumió el patrón de Tapia, Rodrigo Maseda. "Hay percebe, pero no podemos cogerlo".

"Con este mar no siempre se puede"

En la misma línea se expresó Enrique López: "Este año nos lo arruinó el tiempo". El mariscador lamentaba además un accidente sufrido el día anterior, que le dejó ocho puntos en la frente. A pesar de ello, regresó al mar al día siguiente. "Es importante salir estos días, porque es cuando el precio sube", apuntó. A la pregunta de si merece la pena asumir tanto riesgo, respondió con cautela: "Se intenta llegar a los percebes más grandes, pero con este mar no siempre se puede".

La única mujer que subastó percebe ayer en Puerto de Vega fue Julia Santar, de Ribadeo. Como el resto de sus compañeros, puso el foco en las marejadas. "La campaña va regular solo por eso", afirmó. Los precios medios no fueron los deseados por los mariscadores y, según los compradores, tampoco la calidad estuvo a la altura de lo que se exige en estas fechas.

Mariscadores y compradores en la lonja portovegense. / Ana M. Serrano

Un total de nueve compradores procedentes de Asturias y Galicia acudieron a la subasta. "Está muy caro para la calidad que hay", opinó Julio César Suárez, empresario del sector que abastece a pescaderías y restaurantes. Según los compradores, la subasta comenzó con precios elevados, pero fue perdiendo fuerza conforme avanzaba. Aun así, los mejores percebes, atendiendo al precio final, llegaron casi al cierre: los 199 euros pagados por la cetárea Sport. "Es caro, pero es lo que demanda mi clientela: crustáceo de buena calidad", justificó el comprador, Adán Pérez.

Una jornada "frustrante"

Aunque el producto ya no se podrá distribuir, por temas de plazos, en la plataforma Mercamadrid, "la subasta no estuvo mal", valoró León José Pérez, que trabaja en el sector desde los 16 años y ahora tiene 30. "En las piedras reservadas hay buen percebe, pero en firme, a pie de costa, no", explicó. Una queja compartida en los corros de la lonja: "El mar no nos dejó ir a por más". Los más osados optan por acceder a las zonas más valiosas a nado o en bote.

"Es una contradicción", reflexionó Julia Santar. "El percebe necesita frío y marejada para crecer, pero si esas mismas condiciones se dan cuando tenemos que ir a buscarlo, todo se complica". Santar lleva 18 años en el sector y asegura no haber vivido una Navidad tan "frustrante": "Quieres trabajar, pero el tiempo no te lo permite".

Los potenciales compradores observar el material para conocer si es de su gusto. / Ana M. Serrano

Los mariscadores celebraron este martes en Puerto de Vega el quinto día de subasta desde el inicio de la campaña especial de Navidad. "De momento, una ruina", sentenció Simón González, que confía en que las subastas cercanas a fin de año sean más impactantes en cuanto a precios.

Un producto buscado y valorado

Entre los asistentes se encontraba Esteban Rodríguez, propietario de un restaurante en Ribadeo. "El percebe sigue siendo un producto muy buscado y valorado", destacó. Sin embargo, los perceberos insisten en que su trabajo, especialmente en días señalados y con condiciones extremas, "no se valora lo suficiente".

La subasta dejó un precio mínimo de 29 euros por kilo y un máximo de 199, cifra que estuvo a punto de arrancar un aplauso en la lonja. Antes de que termine el año, Puerto de Vega volverá a reunir a perceberos y empresarios del sector. "Esperamos que el mar nos dé una tregua y tengamos más suerte", deseó el último mariscador en subastar su producto. En Luarca, el patrón mayor, Manuel Jesús Iglesias aseguró que la campaña "va muy bien" para las condiciones del mar, ya que las marejadas se añaden las mareas cortas.