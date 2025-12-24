Papá Noel llegó a Luarca en barco y se dio un baño de multitudes

Papá Noel llegó este martes a la villa luarquesa en barco y disfrutó de un multitudinario paseo por las calles de la villa. El colorido desfile contó con la participación de los integrantes del grupo de baile Marta y Miguel y congregó en la capital valdesana a decenas de familias de diferentes puntos del concejo y de municipios vecinos.

Tras el recorrido desde el muelle a la plaza del consistorio, Papá Noel se entrevistó con los más pequeños, que le formularon sus deseos para el gran día. No fue la única actividad del día en Luarca, ya que también tuvo lugar el concierto navideño de la coral Villa Blanca.