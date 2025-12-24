Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Papá Noel llegó a Luarca en barco y se dio un baño de multitudes

La jornada navideña en la capital valdesana también contó con la actuación de la coral Villa Blanca

En vídeo: Así llegó Papá Noel a Luarca

Raúl García

T. Cascudo

Luarca (Valdés)

Papá Noel llegó este martes a la villa luarquesa en barco y disfrutó de un multitudinario paseo por las calles de la villa. El colorido desfile contó con la participación de los integrantes del grupo de baile Marta y Miguel y congregó en la capital valdesana a decenas de familias de diferentes puntos del concejo y de municipios vecinos.

Tras el recorrido desde el muelle a la plaza del consistorio, Papá Noel se entrevistó con los más pequeños, que le formularon sus deseos para el gran día. No fue la única actividad del día en Luarca, ya que también tuvo lugar el concierto navideño de la coral Villa Blanca.

Actuación de la coral Villa Blanca.

Actuación de la coral Villa Blanca. / Raúl García

